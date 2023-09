Tom Koch realizó su mejor carrera en la final de MXGP

Tom Koch terminó el último GP de la temporada 2023 con un hito en su carrera: el piloto de Turingia completó su mejor fin de semana hasta la fecha en el Campeonato del Mundo de Motocross MXGP en el popular circuito de Matterley Basin. Con las posiciones octava y novena, sumó 25 puntos y terminó en un sólido octavo puesto en la clasificación diaria. Koch ya logró el octavo puesto de la general en el GP de Trentino de 2021, pero con dos puntos menos en aquella ocasión.



"Ha sido un buen fin de semana para mí", explicó el piloto de 25 años en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Pude mostrar una buena velocidad ya el sábado porque me sentí muy cómodo en la pista. Me llevé las buenas sensaciones conmigo al domingo, porque sé que puedo volver a ser mejor el domingo", explicó el duodécimo puesto que logró en la carrera clasificatoria.

Koch aprovechó la buena posición de salida para sus arrancadas, porque fueron buenas en ambas mangas y le facilitaron enormemente el trabajo. Rápidamente encontró su ritmo y tiró junto a los demás pilotos.



"Mis salidas han sido sólidas, que es lo más importante en este grupo de pilotos. Es la única manera de seguir a los de delante, y eso es exactamente lo que he conseguido. Terminé en 8ª posición en la primera manga, lo que ya es un gran resultado", nos cuenta orgulloso el piloto de KTM. "Estaba claro que quería seguir mejorando en la segunda manga. He podido confirmar el rendimiento. Mi salida ha vuelto a ser sólida y he podido mantener bien el ritmo. Durante toda la carrera estuve en el pelotón hasta el sexto puesto. Mis tiempos por vuelta eran buenos y la cabeza no estaba lejos. Me sentí bien al terminar la temporada así".

Terminó 18º en la clasificación provisional de la temporada con 187 puntos, cuatro posiciones más que el año pasado.

MXGP Matterley Basin:

1º Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

3º Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

5º Rubén Fernández (E), Honda, 6-3

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7º Pauls Jonass (LT), Honda, 9-7

8º Tom Koch (D), KTM, 8-9

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 11-8

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 4-18

11º Ben Watson (GB), Beta, 13-11

12º Harri Kullas (EST), Yamaha, 12-13

13º Brian Bogers (NL), Honda, 16-10

14º Alessandro Lupino (I), Beta, 14-12

15º Ivo Monticelli (I), GASGAS, 17-14

16º Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-25

17º Cornelius Toendel (NOR), Honda, 15-17

18º Adam Sterry (GB), KTM, 19-15

19º Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

20º Alvin Östlund (S), Honda, 20-19

...

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), KTM

Clasificación final del Campeonato del Mundo 2023:

1º Jorge Prado (E), GASGAS, 921.

2º Romain Febvre (F), Kawasaki, 854

3º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 759

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 695

5º Rubén Fernández (E), Honda, 654

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 599

7º Alberto Forato (I), KTM, 490

8º Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 363

10º Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

...

18º Tom Koch (D), KTM, 187

21. Maximilian Spies (D), KTM, 126

Clasificación de constructores 2023:

1. Yamaha, 939

2º GASGAS, 937

3º Kawasaki, 870

4. Honda, 786

5. KTM, 749

6. beta, 324

7. Husqvarna, 80