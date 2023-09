Tim Gajser (HRC): Grand-Prix-Sieg in Matterley Basin

Jorge Prado ist Weltmeister, Silber geht an Romain Febvre und Bronze an Jeremy Seewer

Mit einem souveränen Doppelsieg gewann der slowenische HRC-Werksfahrer das Saisonfinale der Motocross-WM in Matterley Basin (Großbritannien) vor Jeremy Seewer (Yamaha) und Romain Febvre (Kawasaki).

Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff zog im zweiten Lauf von Matterley Basin erneut den Holeshot knapp vor dem bereits gekürten Weltmeister Jorge Prado (GASGAS). Der Spanier attackierte gleich von Anfang an, rutschte aber in der zweiten Kurve über das Vorderrad zu Boden, so dass das gesamte Feld an ihm vorbeiging. Danach konnte Prado nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Er beendete dieses Rennen auf P18.

Der Laufsieger vor Heat 1, Tim Gajser (Honda) ging in Runde 3 im Bereich der Rhythmussektion an Coldenhoff vorbei und übernahm die Führung. Der Slowene konnte sich danach schnell absetzen und gewann auch den zweiten Lauf mit einer souveränen Leistung. Gajser siegte vor Romain Febvre (Kawasaki), Ruben Fernandez (Honda) und Jeremy Seewer (Yamaha). Glenn Coldenhoff, der bei diesem Grand-Prix so viele Führungsrunden absolviert hatte, verpasste am Ende des Tages das Podium knapp.

«Es ist gut, die Saison mit einem weiteren Grand-Prix-Sieg zu beenden», erklärte Sieger Gajser nach dem Rennen. «Damit nehme ich jetzt das notwendige Selbstvertrauen mit in die Winterpause und für nächstes Jahr hoffe ich, dass ich wieder von Anfang an vorn dabei sein kann, um mit den anderen Jungs um den Titel zu kämpfen.»

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch zeigte auch im zweiten Lauf eine gute Leistung und beendete das Rennen auf Rang 9. Damit konnte sich der Thüringer in der WM-Tabelle sogar noch um einen Platz verbessern. Er zog an Alessandro Lupino vorbei und beendete die Saison als bester deutscher MXGP-Starter auf Rang 18. Sein Teamkollege Maximilian Spies überquerte die Ziellinie auf P16. Der Brandenburger beendete seine erste MXGP-Saison auf Rang 21.

Der Sturz von Jorge Prado zu Beginn des Rennens hatte zwar keine Auswirkungen mehr auf das WM-Endklassement der Fahrerwertung, aber Folgen für die Herstellerwertung: GASGAS wurde im letzten Rennen mit nur 2 Punkten noch von Yamaha verdrängt.

MXGP Matterley Basin:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-3

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7. Pauls Jonass (LT), Honda, 9-7

8. Tom Koch (D), KTM, 8-9

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 11-8

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 4-18

11. Ben Watson (GB), Beta, 13-11

12. Harri Kullas (EST), Yamaha, 12-13

13. Brian Bogers (NL), Honda, 16-10

14. Alessandro Lupino (I), Beta, 14-12

15. Ivo Monticelli (I), GASGAS, 17-14

16. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-25

17. Cornelius Toendel (NOR), Honda, 15-17

18. Adam Sterry (GB), KTM, 19-15

19. Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

20. Alvin Östlund (S), Honda, 20-19

...

DNS. Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), KTM

WM Endstand 2023:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 921

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 854

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 759

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 695

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 654

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 599

7. Alberto Forato (I), KTM, 490

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 363

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

…

18. Tom Koch (D), KTM, 187

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 126

Herstellerwertung 2023:

1. Yamaha, 939

2. GASGAS, 937

3. Kawasaki, 870

4. Honda, 786

5. KTM, 749

6. Beta, 324

7. Husqvarna, 80