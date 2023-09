Tom Koch a réalisé sa meilleure course lors de la finale du MXGP

Tom Koch a terminé le dernier GP de la saison 2023 en beauté : le Thuringien a réalisé sur le circuit populaire de Matterley Basin son meilleur week-end à ce jour dans le championnat du monde de motocross MXGP. En prenant la huitième et la neuvième position, il a récolté 25 points et s'est classé à une solide huitième place au classement journalier. Koch avait certes déjà atteint la huitième place du classement général lors du GP de Trentino en 2021, mais à l'époque avec deux points de moins.



"C'était un bon week-end pour moi", a déclaré le pilote de 25 ans lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "J'ai pu montrer une bonne vitesse dès le samedi, car je me sentais vraiment à l'aise sur la piste. J'ai emporté ce bon sentiment avec moi dimanche, car je sais que je peux encore faire mieux dimanche", a-t-il expliqué après avoir obtenu la douzième place dans la course de qualification.

Koch a profité de cette bonne position de départ pour prendre ses départs, car ceux-ci étaient bons dans les deux manches, ce qui lui a grandement facilité la tâche. Il a rapidement trouvé son rythme et a suivi les autres coureurs.



"Mes départs étaient solides, ce qui est essentiel vu le nombre de pilotes. C'est le seul moyen de rester devant avec les autres et c'est exactement ce que j'ai réussi à faire. J'ai terminé la première manche en huitième position, ce qui est déjà un méga résultat", a raconté fièrement le pilote KTM. "Il est clair que je voulais absolument continuer sur cette lancée lors de la deuxième course. J'ai pu confirmer cette performance. Mon départ était à nouveau solide et j'ai pu bien rouler. Pendant toute la course, j'étais dans le peloton jusqu'à la sixième place. Mes temps au tour étaient bons et les leaders n'étaient pas très loin. Cela m'a fait du bien de terminer la saison ainsi".

Il s'est classé 18e au classement de dépréciation de la saison avec 187 points, améliorant ainsi sa position de quatre places par rapport à l'année dernière.

MXGP Matterley Basin :

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-3

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7. Pauls Jonass (LT), Honda, 9-7

8. Tom Koch (D), KTM, 8-9

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 11-8

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 4-18

11. Ben Watson (GB), Beta, 13-11

12. Harri Kullas (EST), Yamaha, 12-13

13. Brian Bogers (NL), Honda, 16-10

14. Alessandro Lupino (I), Beta, 14-12

15. Ivo Monticelli (I), GASGAS, 17-14

16. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-25

17. Cornelius Toendel (NOR), Honda, 15-17

18. Adam Sterry (GB), KTM, 19-15

19. Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

20. Alvin Östlund (S), Honda, 20-19

...

DNS : Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS : Alberto Forato (I), KTM

Classement final du championnat du monde 2023 :

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 921

2 : Romain Febvre (F), Kawasaki, 854

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 759

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 695

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 654

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 599

7. Alberto Forato (I), KTM, 490

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 363

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

...

18. Tom Koch (D), KTM, 187

21. Maximilian Spies (D), KTM, 126

Classement des constructeurs 2023 :

1. Yamaha, 939

2. GASGAS, 937

3. Kawasaki, 870

4. Honda, 786

5. KTM, 749

6. Beta, 324

7. Husqvarna, 80