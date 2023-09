Tom Koch ha disputato la sua gara migliore nella finale MXGP

Tom Koch ha concluso l'ultimo GP della stagione 2023 con un risultato di rilievo per la sua carriera: il pilota della Turingia ha completato il suo miglior weekend fino ad oggi nel Campionato mondiale di motocross MXGP sulla popolare pista di Matterley Basin. Con le posizioni otto e nove, ha raccolto 25 punti e ha concluso con un ottimo ottavo posto nella classifica giornaliera. Koch aveva già ottenuto l'ottavo posto assoluto nel GP del Trentino 2021, ma con due punti in meno in quell'occasione.



"È stato un buon weekend per me", ha spiegato il 25enne in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Sono stato in grado di mostrare una buona velocità già il sabato perché mi sentivo davvero a mio agio in pista. Ho portato queste buone sensazioni con me nella giornata di domenica, perché so che posso migliorare ancora domenica", ha spiegato il dodicesimo posto ottenuto nella gara di qualificazione.

Koch ha sfruttato la buona posizione di partenza per le sue partenze, che sono state buone in entrambe le manche e hanno facilitato enormemente il lavoro. Ha trovato rapidamente il suo ritmo e si è portato dietro gli altri piloti.



"Le mie partenze sono state solide, il che è la cosa più importante con questo gruppo di piloti. È l'unico modo per tenere il passo dei primi ed è esattamente quello che sono riuscito a fare. Ho concluso la prima manche all'ottavo posto, che è già un ottimo risultato", ci ha detto con orgoglio il pilota della KTM. "Era chiaro che volevo migliorare nella seconda manche. Sono riuscito a confermare la prestazione. La mia partenza è stata di nuovo solida e sono riuscito a tenere il passo. Per tutta la gara sono rimasto nel gruppo fino al sesto posto. I miei tempi sul giro erano buoni e la vetta non era lontana. È stato bello concludere la stagione in questo modo".

Ha concluso la stagione al 18° posto nella classifica generale con 187 punti, con un aumento di quattro posizioni rispetto all'anno scorso.

MXGP Matterley Basin:

1° Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

3° Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

4° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 6-3

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7° Pauls Jonass (LT), Honda, 9-7

8° Tom Koch (D), KTM, 8-9

9° Valentin Guillod (CH), Honda, 11-8

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 4-18

11° Ben Watson (GB), Beta, 13-11

12° Harri Kullas (EST), Yamaha, 12-13

13° Brian Bogers (NL), Honda, 16-10

14° Alessandro Lupino (I), Beta, 14-12

15° Ivo Monticelli (I), GASGAS, 17-14

16° Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-25

17° Cornelius Toendel (NOR), Honda, 15-17

18° Adam Sterry (GB), KTM, 19-15

19° Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

20° Alvin Östlund (S), Honda, 20-19

...

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), KTM

Classifica finale del Campionato del mondo 2023:

1° Jorge Prado (E), GASGAS, 921.

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 854

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 759

4° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 695

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 654

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 599

7° Alberto Forato (I), KTM, 490

8° Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 363

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

...

18° Tom Koch (D), KTM, 187

21. Maximilian Spies (D), KTM, 126

Classifica costruttori 2023:

1. Yamaha, 939

2° GASGAS, 937

3° Kawasaki, 870

4° Honda, 786

5. KTM, 749

6. beta, 324

7. Husqvarna, 80