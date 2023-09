Tom Koch fez a sua melhor corrida na final do MXGP

O piloto da KTM Kosak, Tom Koch, alcançou o melhor resultado da sua carreira até agora no final da época de 2023 do MXGP em Matterley Basin, no Reino Unido. Ele terminou entre os dez mais rápidos em duas corridas fortes.

Tom Koch terminou o último GP da temporada de 2023 com um ponto alto na sua carreira: o piloto da Turíngia completou o seu melhor fim de semana até à data no Campeonato do Mundo de Motocross MXGP na popular pista de Matterley Basin. Com as posições oito e nove, ele acumulou 25 pontos e terminou em um forte oitavo lugar na classificação diária. Koch já tinha alcançado o oitavo lugar na geral no GP de Trentino de 2021, mas com menos dois pontos nessa altura.



"Foi um bom fim de semana para mim", explicou o piloto de 25 anos em entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Consegui mostrar boa velocidade já no sábado porque me senti muito confortável na pista. Levei a boa sensação comigo para domingo, porque sei que posso voltar a ser melhor no domingo", explicou o décimo segundo lugar que alcançou na corrida de qualificação.

Koch utilizou a boa posição de partida para os seus arranques, porque estes foram bons em ambas as mangas e facilitaram imenso o trabalho. Rapidamente encontrou o seu ritmo e acompanhou os outros pilotos.



"As minhas largadas foram sólidas, o que é o mais importante neste grupo de pilotos. É a única maneira de acompanhar os da frente e foi exatamente isso que consegui fazer. Terminei na 8ª posição na primeira bateria, o que já é um mega resultado", disse-nos orgulhoso o piloto da KTM. "Era claro que eu queria continuar com isso na segunda corrida. Consegui confirmar o desempenho. O meu arranque foi novamente sólido e consegui manter-me bem. Durante toda a corrida estive no pelotão até ao sexto lugar. Os meus tempos por volta eram bons e o topo não estava longe. Foi bom terminar a época desta forma".

Ele terminou em 18º na classificação geral da temporada com 187 pontos, subindo quatro posições em relação ao ano passado.

MXGP Matterley Basin:

1º Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

3º Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

5º Ruben Fernandez (E), Honda, 6-3

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7º Pauls Jonass (LT), Honda, 9-7

8º Tom Koch (D), KTM, 8-9

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 11-8

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 4-18

11º Ben Watson (GB), Beta, 13-11

12º Harri Kullas (EST), Yamaha, 12-13

13º Brian Bogers (NL), Honda, 16-10

14º Alessandro Lupino (I), Beta, 14-12

15º Ivo Monticelli (I), GASGAS, 17-14

16º Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-25

17º Cornelius Toendel (NOR), Honda, 15-17

18º Adam Sterry (GB), KTM, 19-15

19º Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

20º Alvin Östlund (S), Honda, 20-19

...

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), KTM

Classificação final do Campeonato do Mundo de 2023:

1º Jorge Prado (E), GASGAS, 921.

2.º Romain Febvre (F), Kawasaki, 854

3.º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 759

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 695

5º Ruben Fernandez (E), Honda, 654

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 599

7º Alberto Forato (I), KTM, 490

8º Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 363

10º Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

...

18º Tom Koch (D), KTM, 187

21º Maximilian Spies (D), KTM, 126

Classificação dos fabricantes 2023:

1. Yamaha, 939

2º GASGAS, 937

3º Kawasaki, 870

4º Honda, 786

5. KTM, 749

6. beta, 324

7. Husqvarna, 80