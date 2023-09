Bautista superó a 14 rivales, no a lo loco

El Campeón del Mundo Álvaro Bautista estaba colgado de la rueda trasera de Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en la tercera vuelta de la primera carrera en Francia y era segundo cuando la Ducati se puso repentinamente en huelga.

"El motor iba más lento de lo normal después de la salida", dijo Bautista a SPEEDWEEK.com. "No parecía roto, pero sí que algo no funcionaba correctamente. Faltaba potencia, la moto no empujaba bien. Luego el motor se apagó a la salida de la curva 5 cuando abrí el acelerador. Pero el cuadro de mandos seguía funcionando y me indicaba que podía arrancar el motor. Lo he probado, el motor ha vuelto a arrancar y he podido continuar".

El español perdió 17 segundos como consecuencia del incidente y cayó al último puesto. 16 vueltas después, Bautista vio la bandera a cuadros en décima posición, a 13.25s del ganador Razgatlioglu. Fue todo un logro ver cómo el hombre del número 1 se abría paso a través del grupo y adelantaba a 14 rivales, yendo entre 1 y 1,5 segundos más rápido que los que le precedían.

"Adelantar no fue ni fácil ni difícil", dijo el piloto de 38 años. "El año pasado, Toprak y Jonathan Rea tuvieron un problema en esta pista y adelantaron como locos, apartando a algunos rivales de su camino. Siempre intento pilotar lo más limpio posible y adelantar en los sitios donde es posible. Cuando eres mucho más rápido que los demás, tienes que tener mucho cuidado al adelantar. Porque llegas mucho más rápido y tienes que esperar el momento adecuado. Porque no eres más rápido en todas las curvas. Es imposible adelantar justo en la primera curva cuando te encuentras con un rival".