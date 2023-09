Bautista a dépassé 14 adversaires - pas comme un fou

Lors de la première course de Superbike à Magny-Cours, Alvaro Bautista est tombé en panne de moteur sur sa Ducati et a été relégué à la dernière place. Comment l'Espagnol a vécu sa remontée ultérieure.

Le champion du monde Alvaro Bautista était accroché à la roue arrière de Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et deuxième lors du troisième tour de la première course en France lorsque la Ducati s'est soudainement mise en grève.

"Après le début de la course, le moteur semblait plus lent que la normale", a expliqué Bautista à SPEEDWEEK.com. "Il ne semblait pas cassé, mais comme si quelque chose ne fonctionnait pas correctement. Il y avait un manque de puissance, la moto ne poussait plus correctement. Puis le moteur s'est arrêté à la sortie du virage 5 alors que j'accélérais. Mais le tableau de bord fonctionnait encore et m'indiquait que je pouvais démarrer le moteur. J'ai essayé, le moteur a redémarré et j'ai pu continuer".

L'Espagnol a perdu 17 secondes suite à cet incident et a été relégué à la dernière place. Seize tours plus tard, Bautista a vu le drapeau à damier en dixième position, à 13,25 secondes du vainqueur Razgatlioglu. La manière dont l'homme au numéro 1 s'est frayé un chemin à travers le peloton et a dépassé 14 adversaires - il a roulé 1 à 1,5 seconde plus vite que ceux qui le précédaient - a été une performance remarquable.

"Dépasser n'a été ni facile ni difficile", a déclaré l'homme de 38 ans. "L'an dernier, Toprak et Jonathan Rea ont eu un problème sur ce circuit et ont ensuite doublé comme des fous, en bousculant simplement quelques adversaires. J'essaie toujours de rouler le plus proprement possible et je dépasse aux endroits où c'est possible. Quand tu es beaucoup plus rapide que les autres, tu dois être très prudent lors des dépassements. Parce que tu arrives beaucoup plus vite et que tu dois choisir le bon moment. Parce que tu n'es pas plus rapide à chaque virage. Il est impossible de doubler dès le premier virage si tu tombes sur un adversaire".