Bautista ha superato 14 avversari, non come un pazzo

Il Campione del Mondo Alvaro Bautista era aggrappato alla ruota posteriore di Toprak Razgatlioglu (Yamaha) al terzo giro della prima gara in Francia ed era secondo quando la Ducati è andata improvvisamente in crisi.

"Il motore era più lento del normale dopo la partenza della gara", ha detto Bautista a SPEEDWEEK.com. "Non sembrava rotto, ma come se qualcosa non funzionasse correttamente. C'era una mancanza di potenza, la moto non spingeva bene. Poi il motore si è spento all'uscita della curva 5 quando ho aperto il gas. Ma il cruscotto funzionava ancora e mi indicava che potevo avviare il motore. Ho provato, il motore si è riacceso e ho potuto continuare".

Lo spagnolo ha perso 17 secondi a causa dell'incidente ed è sceso all'ultimo posto. 16 giri dopo, Bautista ha visto la bandiera a scacchi in decima posizione, a 13,25 secondi dal vincitore Razgatlioglu. L'uomo con il numero 1 si è fatto strada tra gli avversari e ne ha superati 14, andando da 1 a 1,5 secondi più veloce di chi lo precedeva.

"I sorpassi non sono stati né facili né difficili", ha detto il 38enne. "L'anno scorso Toprak e Jonathan Rea hanno avuto un problema su questo tracciato e hanno effettuato sorpassi pazzeschi, sbattendo fuori strada alcuni avversari. Cerco sempre di guidare nel modo più pulito possibile e di sorpassare nei punti in cui è possibile. Quando si è molto più veloci degli altri, bisogna fare molta attenzione nei sorpassi. Perché si arriva molto più velocemente e bisogna aspettare il momento giusto. Perché non si è più veloci in ogni curva. È impossibile sorpassare alla prima curva quando si incontra un avversario".