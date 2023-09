Las estrellas caídas de Ducati: lo que Bautista aconseja a Bagnaia

Después de Imola, Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati) se descolgó del liderato en la primera carrera en MotorLand por segunda vez esta temporada, tirando por la borda los puntos una vez más. El piloto de 38 años sabe sobreponerse admirablemente a este tipo de contratiempos, y el domingo se recuperó a la manera de un campeón con victorias en las dos carreras.

"Intento no pensar en las carreras después de un incidente así", reveló el líder del mundial a SPEEDWEEK.com. "En Aragón tuve a mi hija, mi familia y amigos, pasé la tarde del sábado con ellos, nos reímos juntos y contamos viejas historias. Luego intento pensar en cosas positivas, en cosas que me hacen feliz. Cuando estoy tumbado en la cama, mi mente se va a lo que puedo hacer en las carreras al día siguiente, eso me pone nervioso. Así que intento desconectar por completo, tanto si me caigo como si gano. Intento no pensar en nada y dormir enseguida. De lo contrario, te pasas todo el rato dándole vueltas a la cabeza, y yo no quiero eso. No es fácil, afortunadamente puedo hacerlo".

Bautista tuvo la oportunidad de resarcirse directamente en la próxima carrera del domingo tras su caída del sábado, que calificó de "muy importante".



El Campeón del Mundo de MotoGP Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) se cayó cuando rodaba segundo en el Gran Premio de la India disputado el domingo, podrá reflexionar sobre lo sucedido hasta la próxima carrera en Japón el próximo fin de semana.

"Me divertí mucho en el warm up del domingo por la mañana y pude disfrutar pilotando", describió Bautista. "Me imagino que Pecco estará pensando mucho esta semana".



¿Su consejo a Bagnaia es que duerma mucho y no piense? "No sé si eso también le funcionará a él", se rió Álvaro. "Es campeón del mundo y tropezó mucho al principio de la temporada pasada. Se ha recuperado bien de eso, conoce muy bien esta situación. Estoy seguro de que podrá reconstruirse mentalmente y volver más fuerte".