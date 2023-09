Les stars de Ducati ont chuté : ce que Bautista conseille à Bagnaia

Le champion du monde de Superbike Alvaro Bautista a chuté deux fois lors de la première course d'Aragon. Il a dû se reconstruire mentalement pour les deux manches du dimanche - et il a pu renaître de ses cendres tel Phoenix.

Après Imola, Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) a glissé en tête de la première course au MotorLand pour la deuxième fois de la saison, perdant ainsi de nouveaux points. Le pilote de 38 ans est désormais capable de surmonter ces échecs de manière admirable. Dimanche, il est revenu en force en remportant les deux courses à la manière d'un champion.

"J'essaie de ne pas penser aux courses après un tel incident", a confié le leader du championnat du monde à SPEEDWEEK.com. "À Aragon, j'avais ma fille, ma famille et mes amis, j'ai passé l'après-midi du samedi avec eux, nous avons ri ensemble et raconté de vieilles histoires. J'essaie alors de penser à des choses positives, à des choses qui me rendent heureux. Quand je suis au lit, je pense à ce que je peux faire le lendemain dans les courses, cela me rend nerveux. J'essaie donc de me déconnecter complètement, que je tombe ou que je gagne. J'essaie de ne pas penser et de dormir tout de suite à la place. Sinon, on passe son temps à ruminer, ce que je ne veux pas faire. Ce n'est pas facile, heureusement que je peux le faire".

Après sa chute de samedi, Bautista a eu l'occasion de réparer le coup dès la course suivante, dimanche, ce qu'il a qualifié de "très important".



Le champion du monde MotoGP Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) a chuté dimanche lors du Grand Prix d'Inde alors qu'il se trouvait en deuxième position, il pourra réfléchir aux événements jusqu'à la prochaine course au Japon le week-end prochain.

"Je me suis tout de suite amusé lors du warm-up du dimanche matin et j'ai pu apprécier le pilotage", a décrit Bautista. "J'imagine que Pecco va beaucoup réfléchir cette semaine".



Ton conseil à Bagnaia est de beaucoup dormir et de ne pas réfléchir ? "Je ne sais pas si cela fonctionnera pour lui aussi", dit Alvaro en riant. "Il est champion du monde et a beaucoup souffert au début de la saison dernière. Il s'en est bien remis, il connaît très bien cette situation. Je suis sûr qu'il pourra se reconstruire mentalement et revenir plus fort".