Le stelle cadute della Ducati: cosa consiglia Bautista a Bagnaia

Il campione del mondo Superbike Alvaro Bautista è caduto due volte nella prima gara di Aragon. Ha dovuto recuperare mentalmente per le due gare di domenica ed è risorto come la Fenice dalle ceneri.

Dopo Imola, Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) è scivolato dalla testa della classifica nella prima gara del MotorLand per la seconda volta in questa stagione, buttando via ancora una volta punti. Il 38enne è ormai in grado di gestire in modo ammirevole tali contrattempi e domenica si è ripreso alla maniera di un campione con le vittorie in entrambe le gare.

"Cerco di non pensare alle corse dopo un incidente del genere", ha rivelato il leader del mondiale a SPEEDWEEK.com. "Ad Aragon avevo mia figlia, la mia famiglia e i miei amici, ho passato il sabato pomeriggio con loro, abbiamo riso insieme e raccontato vecchie storie. Poi cerco di pensare a cose positive, a cose che mi rendono felice. Quando sono a letto, la mia mente va a quello che posso fare nelle gare del giorno dopo, e questo mi rende nervoso. Quindi cerco di staccare completamente la spina, sia che cada sia che vinca. Cerco di non pensare a nulla e di dormire subito. Altrimenti si rimugina tutto il tempo, e io non lo voglio. Non è facile, ma per fortuna ci riesco".

Bautista ha avuto la possibilità di rifarsi subito nella prossima gara di domenica dopo la caduta di sabato, che ha definito "molto importante".



Il campione del mondo della MotoGP Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) è caduto mentre era secondo nel Gran Premio dell'India di domenica, e potrà riflettere su quanto accaduto fino alla prossima gara in Giappone il prossimo fine settimana.

"Mi sono divertito subito nel warm-up di domenica mattina e ho potuto godermi la guida", ha descritto Bautista. "Posso immaginare che Pecco stia pensando molto questa settimana".



Il tuo consiglio a Bagnaia è di dormire molto e di non pensare? "Non so se funzionerà anche per lui", ha detto Alvaro ridendo. "È un campione del mondo e all'inizio della scorsa stagione è inciampato molto. Si è ripreso bene, conosce molto bene questa situazione. Sono sicuro che saprà ricostruirsi mentalmente e tornare più forte".