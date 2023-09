As estrelas em queda da Ducati: o que Bautista aconselha a Bagnaia

O Campeão do Mundo de Superbike, Alvaro Bautista, caiu duas vezes na primeira corrida de Aragão. Teve de recuperar mentalmente para as duas corridas de domingo - e ressurgiu como a Fénix das cinzas.

Depois de Imola, Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) saiu da liderança na primeira corrida em MotorLand pela segunda vez nesta temporada, desperdiçando pontos mais uma vez. O piloto de 38 anos é agora capaz de lidar admiravelmente com tais contratempos e no domingo recuperou à maneira de um campeão com vitórias em ambas as corridas.

"Tento não pensar em corridas depois de um incidente como esse", revelou o líder do campeonato mundial ao SPEEDWEEK.com. "Em Aragón tive a minha filha, a minha família e amigos, passei a tarde de sábado com eles, rimos juntos e contámos histórias antigas. Depois tento pensar em coisas positivas, coisas que me fazem feliz. Quando estou deitado na cama, penso no que posso fazer nas corridas do dia seguinte e isso deixa-me nervoso. Por isso, tento desligar-me completamente - quer tenha um acidente ou ganhe. Tento não pensar em nada e dormir de imediato. Caso contrário, estamos sempre a pensar, e eu não quero isso. Não é fácil, mas felizmente consigo fazê-lo".

Bautista teve a oportunidade de fazer as pazes logo na próxima corrida, no domingo, depois da queda de sábado, que ele descreveu como "muito importante".



O Campeão do Mundo de MotoGP Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) caiu quando estava em segundo lugar no Grande Prémio da Índia de domingo, mas pode refletir sobre o que aconteceu até à próxima corrida no Japão no próximo fim de semana.

"Diverti-me logo no warm-up de domingo de manhã e pude desfrutar da corrida," descreveu Bautista. "Posso imaginar que o Pecco está a pensar muito esta semana."



O teu conselho para Bagnaia é dormir muito e não pensar? "Não sei se isso também vai funcionar para ele", riu-se Álvaro. "É um campeão do mundo e tropeçou muito no início da época passada. Ele recuperou bem disso, conhece muito bem esta situação. Tenho a certeza que ele se vai reconstruir mentalmente e voltar mais forte."