Scott Redding (BMW): era necessario un approccio differente

In passato, BMW si recava regolarmente ai test e faceva provare le innovazioni a piloti dei campionati nazionali o del Campionato del Mondo Endurance, come Markus Reiterberger o Ilya Mikhalchik. Tuttavia, solo quest'anno è stato creato un team di collaudo incentrato sullo sviluppo della superbike del campionato mondiale. Con i due ex piloti della MotoGP Sylvain Guintoli e Bradley Smith, l'ex francese è stato addirittura Campione del Mondo Superbike con Aprilia nel 2014, sono stati ingaggiati due piloti molto esperti che portano con sé le conoscenze di diversi altri costruttori.

Poiché ai piloti regolari del Campionato Mondiale Superbike è consentito solo un numero limitato di giorni di test a stagione - l'idea alla base è quella di limitare i costi (!) - ogni costruttore ha ora un test team più o meno grande.

BMW è con le spalle al muro: la scorsa stagione, i quattro piloti ufficiali Garrett Gerloff, Scott Redding, Loris Baz e Michael van der Mark hanno ottenuto un misero 12°, 14°, 16° e 17° posto assoluto nel Campionato del Mondo, con Bonovo action ottava e ROKiT BMW Motorrad Motorsport nona nella classifica a squadre e solo Honda peggiore nella classifica costruttori.

L'ingaggio di Toprak Razgatlioglu, campione del mondo 2021 (su Yamaha), ha dato nuovo slancio alla BMW, ma gli sviluppi estensivi e il test team erano già in corso prima di questo colpo.

"Nella nostra situazione attuale, un test team fa sicuramente la differenza", ha sottolineato Scott Redding a SPEEDWEEK.com. "Non credo che il pilota faccia un'enorme differenza, anche se Guintoli è ovviamente un buon collaudatore. Inoltre, sta ancora correndo. Ma un collaudatore può occuparsi solo delle cose che il produttore gli mette a disposizione. Se le parti vengono testate in pista, si contribuisce a uno sviluppo più rapido. Questa è stata una decisione fondamentale per noi per andare avanti in futuro".

"Guardate i migliori costruttori, hanno un test team", ha aggiunto l'inglese. "Loro (si riferisce a Ducati - l'autore) lavorano instancabilmente e sono sempre un passo avanti agli altri. Hanno alzato l'asticella, quindi altri costruttori lavoreranno come loro. Il fatto che BMW abbia reagito rapidamente è una buona cosa. In realtà, i piloti abituali non hanno molti giorni per testare il nuovo materiale. Si possono sottrarre quattro giorni perché stiamo uscendo dalla pausa invernale o stiamo lavorando alla messa a punto della moto. E in un test team, i piloti non si preoccupano dei tempi sul giro, ma testano davvero".

Redding ha sottolineato: "Quando vado a fare i test, mi concentro sullo sviluppo del nostro pacchetto. Tuttavia, so che molti piloti vanno a fare i test ma sono più preoccupati del tempo sul giro che appare sullo schermo alla fine della giornata. Ecco perché raramente uso uno pneumatico da qualifica nei test, non ha senso per me. Perché dovrei rischiare un incidente alla fine di un test solo per avere il mio nome più in alto nella lista? Per alcuni costruttori, team e piloti, tuttavia, questo aspetto è molto importante. È stato così anche per la BMW in passato, ma ho detto loro chiaramente che non è importante. La cosa importante è che noi facciamo il nostro lavoro. In un team di collaudo si possono fare confronti per ogni componente. Lì si può capire se un pezzo è davvero migliore o se è dovuto solo alle condizioni o al giro percorso. Stiamo parlando di piccoli miglioramenti temporali e di molte variabili che devono essere prese in considerazione".