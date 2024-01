Marc VDS Ducati: presentazione glamour nel castello

Il team di Marc van der Straten si appresta a vivere una nuova esperienza nel 2024: la SBK sarà il quinto campionato a cui prenderà parte dopo MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE.

I capisaldi sono noti da tempo: Marc VDS ha scelto come pilota il suo storico pilota di Moto2 ed ex campione del mondo Supersport Sam Lowes, e l'officina è ospitata nella sede del team Moto2 in Belgio. Lowes ha come capo equipaggio l'esperto Giovanni Crupi, che in precedenza ha lavorato come capo tecnico per il test team Ducati Superbike.



L'affascinante presentazione si è svolta lunedì sera a Modave, un comune situato a 100 chilometri a sud-ovest della capitale belga Bruxelles, nel castello locale. Il pilota della Superbike Sam Lowes era affiancato dai piloti della Moto2 Tony Arbolino e Filip Salac. Le livree delle moto sono identiche in entrambe le classi, con il gigante degli oli minerali Elf come sponsor principale.



"Sono molto felice e orgoglioso di continuare a lavorare con questa grande squadra e di correre di nuovo per Marc", ha dichiarato Sam Lowes, gemello del pilota Kawasaki Alex. "È una nuova grande sfida per me cambiare categoria dopo tanto tempo e sono molto felice e motivato a iniziare. Vorrei ringraziare Marc per avermi chiesto di essere il primo pilota del suo team nel Campionato Mondiale Superbike. La moto è bellissima ed è una sensazione incredibile guidare una Ducati".



"Devo solo imparare la moto, le gomme e il format del weekend di gara con le tre gare", ha aggiunto l'inglese con un sorriso. "Il primo obiettivo dei test sarà quello di mettere a punto la moto e sentirmi a mio agio. Ho bisogno di giri e chilometri per capire le cose. Ma questo arriverà: se dovessimo correre oggi, credo che potremmo fare un buon lavoro. Ma l'obiettivo è quello di lottare davanti. Spero di poter lottare per i podi e le vittorie e di imparare molto. Il mio obiettivo deve essere anche quello di essere il miglior pilota privato".



Dopo il titolo in Supersport, Sam Lowes è passato al Campionato del Mondo Moto2 nel 2014, dove ha corso fino alla fine della stagione 2023. Nel 2017 ha fatto un'incursione senza successo nel Campionato del Mondo MotoGP con Aprilia. In Moto2, il 33enne ha vinto dieci gare ed è salito sul podio 26 volte. Ha inoltre dimostrato la sua velocità con 20 pole position e dodici giri veloci in gara. È arrivato terzo nella classifica generale con il Team Marc VDS nel 2020 e quarto nel 2015 e nel 2021.



Cinque squadre si affideranno alle moto di Borgo Panigale nella prossima stagione e schiereranno un totale di sei piloti in sella a una Ducati V4R: Aruba.it schiererà il Campione del Mondo Alvaro Bautista e il Campione Supersport Nicolo Bulega, Barni continuerà con Danilo Petrucci, Motocorsa si affiderà a Michael Rinaldi e Go Eleven ha fatto uscire Andrea Iannone dal ritiro forzato. Marc VDS è nuovo con Sam Lowes.



Il prossimo test è previsto per il 24/25 gennaio a Jerez.