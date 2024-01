Jerez-Test: BMW-Großaufgebot, Debüt von Philipp Öttl

Am 24./25. Januar wird in Jerez getestet

Am 24./25. Januar findet für die Superbike-WM-Piloten auf dem Circuito de Jerez in Südspanien der erste Wintertest in diesem Jahr statt. SPEEDWEEK.com verrät, wer dabei sein wird.

Bevor am letzten Februar-Wochenende in Australien die Superbike-WM 2024 beginnt, stehen für das Gros der Fahrer sechs Testtage auf dem Programm. Am 24./25. Januar sind in Jerez die ersten Wintertests in diesem Jahr, am 29./30. geht es in Portimao weiter. Und am 19./20. Februar ist der große Dorna-Test auf Phillip Island.

Beinahe alle Fahrer, die für kommende Saison das Team gewechselt haben, testeten nach der vergangenen Saison bereits mit ihrem neuen Arbeitsgerät. Eine von wenigen Ausnahmen ist Philipp Öttl. Der Bayer hat in Valencia in den vergangenen Tagen zwar unzählige Runden mit einer Yamaha R1 gedreht, das war aber ein aufgepepptes Serienbike. In Jerez wird der 27-Jährige zum ersten Mal das Superbike seines neuen Teams GMT94 Yamaha fahren.

BMW wird in Jerez mit sechs Piloten ausrücken, zu den vier Stammfahrern Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding und Garrett Gerloff gesellen sich die beiden Testfahrer Sylvain Guintoli und Bradley Smith.

Von den 23 Stammfahrern fehlen in Jerez lediglich Bradley Ray (Yamaha Motoxracing) sowie Tarran Mackenzie und Adam Norrodin aus dem Team Petronas MIE Honda.

Teilnehmer Jerez-Test 24./25. Januar:



Kawasaki: Alex Lowes, Axel Bassani



Kawasaki Puccetti: Tito Rabat



ROKiT BMW: Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu



Bonovo action BMW: Scott Redding, Garrett Gerloff



BMW-Testteam: Bradley Smith, Sylvain Guintoli



Marc VDS Ducati: Sam Lowes



Barni Spark Ducati: Danilo Petrucci



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista, Nicolo Bulega



Go Eleven Ducati: Andrea Iannone



Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi



GMT94 Yamaha: Philipp Öttl



GYTR GRT Yamaha: Domi Aegerter, Remy Gardner



Pata Yamaha: Jonathan Rea, Andrea Locatelli



Honda: Iker Lecuona, Xavi Vierge