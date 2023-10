Olching s'assure le titre de vice-champion en fin de saison

La situation de départ était claire : le MSC Olching devait s'imposer contre le MSC Brokstedt lors de la dernière course de la Bundesliga de speedway sur son ovale afin de décrocher le titre de vice-champion d'Allemagne. Dans un premier temps, les Vikings du MSC Brokstedt sont entrés dans la course et ont pris la tête du classement jusqu'à la sixième manche.

Lors des sixième, septième et huitième manches, ils se sont retrouvés trois fois de suite à 3:3. Ce n'est que lors de la neuvième manche de la journée qu'Erik Bachhuber et Oskar Polis ont franchi la ligne d'arrivée avec un score de 5:1 sur Norbert Krakowiak et Birger Jähn. Le MSCO a ainsi pris l'avantage pour la première fois de la journée.

Avec un total de trois autres victoires 4:2 sur les hommes du MSC Brokstedt, les Olchingiens ont pu s'en vouloir d'avoir encaissé deux fois 1:5.

A l'issue des courses, les deux meilleurs marqueurs de la journée étaient Mads Hansen et Norick Blödorn, les membres de Brokstedt. Dans une course spéciale en dehors du classement de la Bundesliga, qui visait à remporter le ruban d'or de la brasserie du château de Maxlrain, les deux hommes de Brokstedt ont affronté Martin Smolinski et Valentin Grobauer. Hansen a pris la tête dès le départ et a résisté à toutes les attaques de Grobauer, remportant la course spéciale dès le départ.

En battant Brokstedt, le MSC Olching a également dépassé le MC Nordstern Stralsund, qui avait encore l'occasion de devenir champion d'Allemagne en remportant la course de Güstrow lundi. Le MSC Brokstedt a donc terminé la saison 2023 à la quatrième et dernière place avec trois points de match.

Résultats Speedway Bundesliga Olching :

1. MSC Olching, 43 points : Erik Riss 0, Martin Smolinski 10, Valentin Grobauer 12, Oskar Polis, 11, Erik Bachhuber 9, Daniel Gappmaier 1.

2ème MSC Brokstedt, 41 points : Norick Blödorn 14, Mads Hansen 16, Marius Hillebrand 2, Norbert Krakowiak 9, Birger Jähn 0.

Course spéciale pour le ruban d'or de la brasserie du château de Maxlrain : 1. Mads Hansen, 2. Valentin Grobauer, 3. Martin Smolinski, 4. Norick Blödorn.

Classement final Speedway Bundesliga 2023 :

1. MC Güstrow Torros, 8 points de match, 253 points de course.

2. MSC Olching, 7, 249 points.

3. MC Nordstern Stralsund, 6, 259

4e MSC Brokstedt, 3, 246