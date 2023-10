Olching si aggiudica il secondo posto nel finale di stagione

La posizione di partenza era chiara: il MSC Olching doveva battere il MSC Brokstedt nell'ultima gara della Speedway Bundesliga sull'ovale di casa per aggiudicarsi il vice-campionato tedesco. All'inizio, tuttavia, i vichinghi del MSC Brokstedt sono partiti meglio e hanno guidato la classifica fino alla sesta manche.

Nella sesta, settima e ottava manche, il punteggio è stato di 3:3 per tre volte di fila. Solo nella nona manche della giornata Erik Bachhuber e Oskar Polis hanno concluso con un risultato di 5:1 su Norbert Krakowiak e Birger Jähn. Questo è stato il primo vantaggio di MSCO nella giornata di gara.

Con un totale di altre tre vittorie per 4:2 sugli uomini del MSC Brokstedt, la squadra di Olching ha potuto anche superare il fatto di aver ceduto due volte per 1:5.

La squadra di Brokstedt ha avuto i due migliori marcatori della giornata in Mads Hansen e Norick Blödorn alla fine delle gare. In una gara speciale fuori dalla classifica della Bundesliga, in cui era in palio il nastro d'oro della Schlossbrauerei Maxlrain, i due Brokstedter hanno incontrato Martin Smolinski e Valentin Grobauer. Hansen ha preso il comando fin dall'inizio e ha resistito a tutti gli attacchi di Grobauer, vincendo la gara speciale fin dall'inizio.

Con la vittoria su Brokstedt, MSC Olching ha superato anche MC Nordstern Stralsund, che aveva la possibilità di diventare campione tedesco con una vittoria a Güstrow lunedì. L'MSC Brokstedt ha così concluso la stagione 2023 al quarto e ultimo posto con tre match point.

Risultati Speedway Bundesliga Olching:

1° MSC Olching, 43 punti: Erik Riss 0, Martin Smolinski 10, Valentin Grobauer 12, Oskar Polis, 11, Erik Bachhuber 9, Daniel Gappmaier 1.

2° MSC Brokstedt, 41 punti: Norick Blödorn 14, Mads Hansen 16, Marius Hillebrand 2, Norbert Krakowiak 9, Birger Jähn 0.

Gara speciale per il nastro d'oro della Schlossbrauerei Maxlrain: 1° Mads Hansen, 2° Valentin Grobauer, 3° Martin Smolinski, 4° Norick Blödorn.

Classifica finale Speedway Bundesliga 2023:

1° MC Güstrow Torros, 8 punti partita, 253 punti corsa.

2° MSC Olching, 7, 249

3° MC Nordstern Stralsund, 6, 259

4° MSC Brokstedt, 3, 246