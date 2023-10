Olching garante o título de vice-campeão no final da época

por Manuel Wüst - Automatic translation from German

A posição de partida era clara: o MSC Olching tinha de vencer o MSC Brokstedt na última corrida da Speedway Bundesliga na sua oval caseira para conquistar o vice-campeonato alemão. No entanto, no início, os Vikings do MSC Brokstedt começaram melhor e lideraram a classificação até à sexta manga.

Na sexta, sétima e oitava corridas, o resultado foi 3:3 três vezes seguidas. Só na nona bateria do dia é que Erik Bachhuber e Oskar Polis terminaram com um resultado de 5:1 sobre Norbert Krakowiak e Birger Jähn. Esta foi a primeira liderança da MSCO no dia da corrida.

Com um total de mais três vitórias de 4:2 sobre os homens do MSC Brokstedt, a equipa de Olching também conseguiu ultrapassar o facto de ter sofrido duas derrotas de 1:5.

A equipa de Brokstedt tinha os dois melhores marcadores do dia, Mads Hansen e Norick Blödorn, no final das corridas. Numa corrida especial fora da classificação da Bundesliga, em que estava em jogo a fita dourada do Schlossbrauerei Maxlrain, os dois Brokstedters defrontaram Martin Smolinski e Valentin Grobauer. Hansen assumiu a liderança desde o início e resistiu a todos os ataques de Grobauer, vencendo a corrida especial desde o início.

Com a vitória sobre Brokstedt, o MSC Olching também ultrapassou o MC Nordstern Stralsund, que tinha a hipótese de se tornar campeão alemão com uma vitória em Güstrow na segunda-feira. O MSC Brokstedt terminou assim a época de 2023 em quarto e último lugar com três pontos.

Resultados Speedway Bundesliga Olching:

1º MSC Olching, 43 pontos: Erik Riss 0, Martin Smolinski 10, Valentin Grobauer 12, Oskar Polis, 11, Erik Bachhuber 9, Daniel Gappmaier 1.

2º MSC Brokstedt, 41 pontos: Norick Blödorn 14, Mads Hansen 16, Marius Hillebrand 2, Norbert Krakowiak 9, Birger Jähn 0.

Corrida especial para a fita dourada do Schlossbrauerei Maxlrain: 1º Mads Hansen, 2º Valentin Grobauer, 3º Martin Smolinski, 4º Norick Blödorn.

Classificação final Speedway Bundesliga 2023:

1º MC Güstrow Torros, 8 pontos de jogo, 253 pontos de corrida.

2º MSC Olching, 7, 249

3º MC Nordstern Stralsund, 6, 259

4º MSC Brokstedt, 3, 246