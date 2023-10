Cloppenburg Paar Cup : dernière décision sur le titre en 2023

A l'origine, la DMSB Speedway Paar Cup aurait dû se dérouler au printemps à Herxheim, mais la course a dû être annulée en raison des conditions météorologiques. Comme il n'a pas été possible de trouver une nouvelle date pour une nouvelle course à Herxheim, la course est retournée à la fédération allemande de sport automobile et le club très actif de Cloppenburg s'est vu attribuer l'organisation de la Paar Cup, qui sera désormais le dernier prédicat de la saison.

Le line-up initial, dans lequel l'association de sport automobile de Herxheim se serait présentée avec Erik Riss et Erik Bachhuber, connaîtra au moins un changement. Riss s'est blessé à l'épaule lors de la course de ligue des Redcars en Angleterre et a annulé ses participations à Cloppenburg et Dohren.

Ainsi, selon la situation actuelle, les Cloppenburger partent favoris sur leur circuit avec Martin Smolinski, René Deddens et le réserviste Jonny Wynant, car le mode de calcul des points de la Paar Cup exige deux pilotes forts pour réussir. Au lieu du classique classement par points 3-2-1-0, la Paar Cup compte 4-3-2-0 points, de sorte que la priorité des équipes sera de toujours faire entrer les deux pilotes dans les points afin de remporter les duels entre les six équipes participantes.

Avec Sandro Wassermann et Marius Hillebrand, l'AC Landshut présente un duo qui pourrait menacer les Cloppenburger. "Avec Sandro et Marius, nous avons un jeune couple au départ qui a beaucoup de potentiel, mais qui doit aussi pouvoir l'exploiter au maximum. Cette constance manque parfois aux jeunes coureurs, mais nous sommes très confiants pour la course. Nous voulons donner à Sandro, qui n'a été utilisé qu'une seule fois dans notre ligue, la possibilité de se montrer et le récompenser pour le rôle de réserviste qu'il a accepté de manière sportive pendant la saison", a déclaré le manager de l'équipe Klaus Zwerschina, de bonne humeur.

L'entrée dans l'arène de la Boschstraße se fera le vendredi 13 octobre à partir de 16 heures. L'entraînement débutera à 18 heures. Après la présentation des pilotes, prévue à 19h30, la course commencera avec 15 manches préliminaires. Puis suivront les trois courses finales pour le classement à 20 heures sous les projecteurs. Cette fois-ci, les billets pour l'événement de speedway sont disponibles uniquement à la caisse du jour.

D'ailleurs, les fans de la région Weser-Ems pourront également profiter d'une double fonctionnalité. Un jour plus tard seulement, le samedi 14 octobre, le MSC Dohren lancera sa grande course de speedway sous les projecteurs sur l'Eichenring.

Line-Up Speedway Paar Cup Cloppenburg :

AC Landshut : Sandro Wassermann, Marius Hillebrand

MSC Cloppenburg : René Deddens, Jonny Wynant, Martin Smolinski

MSC Abensberg : Norick Blödorn, Mario Niedermeier, Patricia Erhart

MSC Dohren : Marlon Hegener, Timo Wachs, Fabian Wachs

MC Post Leipzig ; Patrick Hyjek, Bruno Thomas, Manuel Rau

MSC Herxheim : Erik Bachhuber, tba