Coppa Paar di Cloppenburg: ultima decisione sul titolo nel 2023

Originariamente, la DMSB Speedway Paar Cup si sarebbe dovuta tenere a Herxheim in primavera, ma a causa delle condizioni meteorologiche la gara dovette essere annullata. Poiché non è stato possibile trovare una nuova data a Herxheim per la ripetizione della gara, questa è tornata alla Federazione Tedesca di Automobilismo e l'affollato club di Cloppenburg si è aggiudicato l'appalto per ospitare la Couples Cup, che ora è l'ultimo predicato di questa stagione.

Ci sarà almeno un cambiamento rispetto alla formazione originale, in cui il Motorsportvereinigung Herxheim avrebbe gareggiato con Erik Riss ed Erik Bachhuber. Riss si è infortunato alla spalla nella gara di campionato Redcars in Inghilterra e ha annullato le partenze a Cloppenburg e Dohren.

Quindi, in base alla situazione attuale, la squadra di Cloppenburg con Martin Smolinski, René Deddens e la riserva Jonny Wynant partirà come favorita sulla pista di casa, perché il sistema di punti della Coppa Paar prevede che siano necessari due piloti forti per avere successo. Invece del classico sistema di punti 3-2-1-0, nella Coppa Paar i punti sono 4-3-2-0, quindi la priorità delle squadre sarà quella di portare sempre entrambi i piloti a punti per decidere a proprio favore i duelli delle sei squadre partecipanti.

Con Sandro Wassermann e Marius Hillebrand, l'AC Landshut offre un duo che potrebbe minacciare la squadra di Cloppenburg. "Con Sandro e Marius, abbiamo una coppia di giovani al via che ha molto potenziale, ma che deve anche essere in grado di richiamarlo al momento giusto. Questa costanza a volte manca ai giovani corridori, ma siamo molto fiduciosi per la gara. Soprattutto Sandro, che è stato utilizzato solo una volta nel nostro campionato, vogliamo dargli l'opportunità di mettersi di nuovo in mostra e anche ricompensarlo per il ruolo di riserva abbastanza accettato durante la stagione", ha detto l'ironico team manager Klaus Zwerschina in vista dell'evento.

L'ingresso all'Arena an der Boschstraße è previsto per venerdì 13 ottobre, a partire dalle 16.00. L'allenamento inizia alle 18.00. L'allenamento inizia alle 18.00. Dopo la presentazione dei piloti, prevista per le 19.30, la gara inizierà con 15 manches. Seguiranno le tre gare finali per i piazzamenti alle 20.00 sotto i riflettori. I biglietti per l'evento di speedway sono disponibili solo al botteghino.

A proposito: ci sarà anche un doppio spettacolo per i fan della regione del Weser-Ems. Solo un giorno dopo, sabato 14 ottobre, MSC Dohren darà il via alla grande gara di speedway illuminata sull'Eichenring.

Schieramento Speedway Paar Cup Cloppenburg:

AC Landshut: Sandro Wassermann, Marius Hillebrand

MSC Cloppenburg: René Deddens, Jonny Wynant, Martin Smolinski

MSCAbensberg: Norick Blödorn, Mario Niedermeier, Patricia Erhart

MSC Dohren: Marlon Hegener, Timo Wachs, Fabian Wachs

MC Post Leipzig: Patrick Hyjek, Bruno Thomas, Manuel Rau

MSC Herxheim: Erik Bachhuber, tba