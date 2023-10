Taça Cloppenburg Paar: Última decisão do título 2023

A última decisão do título desta época será tomada na sexta-feira, na Paar Cup, na pista de velocidade do MSC Cloppenburg. Os anfitriões vão para a corrida com Martin Smolinski, René Deddens e Jonny Wynant como favoritos.

Originalmente, a Taça DMSB Speedway Paar teria sido realizada em Herxheim na primavera, mas devido às condições climatéricas a corrida teve de ser cancelada. Como não foi possível encontrar uma nova data em Herxheim para a repetição da corrida, esta voltou à Federação Alemã de Desportos Motorizados e o movimentado clube de Cloppenburg recebeu o contrato para acolher a Couples Cup, que é agora o último predicado desta época.

Haverá pelo menos uma alteração ao alinhamento original, no qual o Motorsportvereinigung Herxheim teria competido com Erik Riss e Erik Bachhuber. Riss lesionou-se no ombro na corrida da liga Redcars em Inglaterra e cancelou as partidas em Cloppenburg e Dohren.

Assim, de acordo com a situação atual, a equipa de Cloppenburg, com Martin Smolinski, René Deddens e o reserva Jonny Wynant, vai começar a corrida na sua pista de origem como favorita, porque o sistema de pontos na Paar Cup significa que são necessários dois pilotos fortes para ter sucesso. Em vez do clássico sistema de pontos 3-2-1-0, a Paar Cup tem um sistema de pontos 4-3-2-0, pelo que a prioridade das equipas será ter sempre os dois pilotos nos pontos, de modo a decidir os duelos das seis equipas participantes a seu favor.

Com Sandro Wassermann e Marius Hillebrand, o AC Landshut oferece uma dupla que pode ameaçar a equipa de Cloppenburg. "Com Sandro e Marius, temos uma dupla jovem no início, com muito potencial, mas que também tem de ser capaz de o fazer no momento certo. Esta consistência falta por vezes aos jovens pilotos, mas estamos muito confiantes para a corrida. Especialmente o Sandro, que só foi utilizado uma vez na nossa liga, queremos dar-lhe a oportunidade de se mostrar novamente e também recompensá-lo pelo papel de reserva bastante aceite durante a época", disse o bem-humorado chefe de equipa Klaus Zwerschina na véspera do evento.

A entrada na Arena an der Boschstraße faz-se na sexta-feira, 13 de outubro, a partir das 16 horas. Os treinos começam às 18 horas. Após a apresentação dos pilotos, prevista para as 19h30, a corrida terá início com 15 mangas. Seguir-se-ão as três corridas finais para as classificações, às 20h00, sob os projectores. Desta vez, os bilhetes para a prova de velocidade só estão disponíveis na bilheteira.

A propósito: haverá também um duplo espetáculo para os adeptos da região de Weser-Ems. Apenas um dia depois, no sábado, 14 de outubro, a MSC Dohren inicia a sua grande corrida de velocidade com iluminação no Eichenring.

Escalação Speedway Paar Cup Cloppenburg:

AC Landshut: Sandro Wassermann, Marius Hillebrand

MSC Cloppenburg: René Deddens, Jonny Wynant, Martin Smolinski

MSCAbensberg: Norick Blödorn, Mario Niedermeier, Patricia Erhart

MSC Dohren: Marlon Hegener, Timo Wachs, Fabian Wachs

MC Post Leipzig; Patrick Hyjek, Bruno Thomas, Manuel Rau

MSC Herxheim: Erik Bachhuber, tba