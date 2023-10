Le MSC Cloppenburg défend son titre sur sa propre piste

Un jour plus tard que prévu, le MSC Cloppenburg a défendu avec succès son titre dans la Speedway Paar Cup. En finale, René Deddens et Martin Smolinski ont battu le MSC Abensberg.

Défense du titre réussie pour le MSC Cloppenburg, qui a montré ses muscles dès les manches préliminaires et ne s'est ensuite pas laissé voler le beurre en finale. Avec 34 points, René Deddens, Martin Smolinski et Jonny Wynant ont terminé les manches préliminaires avec seulement un point de moins que le maximum. Seul Erik Bachhuber a réussi à se placer entre Martin Smolinski et René Deddens lors de la douzième manche.

En finale, les Cloppenburger ont ensuite affronté la sélection du MSC Abensberg, qui comptait dans ses rangs l'un des pilotes individuels les plus forts, Norick Blödorn. Deddens a remporté la finale devant Blödorn et Smolinski et comme le MSC Cloppenburg avait deux coureurs dans les points, le titre était assuré par 6:3.

Les finales pour la troisième et la cinquième place ont été une proie facile pour le MSC Dohren contre le MSV Herxheim et le MC Post Leipzig contre l'AC Landshut. Comme Sandro Wassermann s'est cassé la clavicule après une chute lors de la sixième manche et n'a pas pu reprendre le départ, Marius Hillebrand a disputé seul les manches pour Landshut.

Le même sort a été partagé par l'association Motorsport de Herxheim, pour laquelle Valentin Grobauer n'a plus pris le départ, car il ne se sentait pas bien. Comme on perd le duel malgré une victoire de manche en raison du mode de calcul des points 4-3-2-0, il a suffi au MSC Dohren dans la manche pour la troisième place et à l'AC Landshut dans le duel pour la troisième place de remporter les duels.

Le MSV Herxheim et l'AC Landshut étaient les seuls clubs du plateau de six équipes à s'être déplacés sans pilote de réserve. Ils ont donc dû disputer une partie des manches préliminaires et des manches finales avec un seul pilote.

La course de Cloppenburg était initialement prévue le vendredi soir, mais elle a été reportée sans hésiter au samedi matin en raison des pluies persistantes et de l'entrée gratuite. Après l'annulation de la date initiale à Herxheim en raison de la pluie, il s'agissait du deuxième report sous la pluie de la Paar Cup, qui n'a trouvé un vainqueur en titre qu'à sa troisième tentative.

Résultats de la Speedway Paar Cup de Cloppenburg :

Situation après les manches préliminaires : 1. MSC Cloppenburg, 34 points (René Deddens 10, Jonny Wynant 7, Martin Smolinski 17). 2. MSC Abensberg, 26 points (Norick Blödorn 18, Mario Niedermeier 8, Patricia Erhart 0). 3. MSC Dohren, 22 points (Marlon Hegener 7, Timo Wachs 10, Fabian Wachs 5). 4. MSV Herxheim, 21 points (Valentin Grobauer 4, Erik Bachhuber 17. 5. AC Landshut, 16 points (Sandro Wassermann 2, Marius Hillebrand 14. 6. MC Post Leipzig, 14 points (Patrick Hyjek 12, Bruno Thomas 2, Manuel Rau 0).



Courses de la finale :

Course pour la 5e place : MC Post Leipzig 5, AC Landshut (1. Marius Hillebrand, 2. Patrick Hyek, 3. Bruno Thomas).

Course pour la 3e place : MSC Dohren 5, MSV Herxheim 4 (1. Erik Bachhuber, 2. Marlon Hegener, 3. Fabian Wachs).

Course pour la première place : MSC Cloppenburg 6, MSC Abensberg 3 (1. René Dedddens, 2. Norick Blödorn, 3. Martin Smolinski, 4. Mario Niedermeier.

Classement final de la Speedway Paar Cup 2023 :

1. MSC Cloppenburg

2. MSC Abensberg

3. MSC Dohren

4. MSV Herxheim

5. MC Post Leipzig

6. AC Landshut