MSC Cloppenburg difende il titolo sul proprio tracciato

Difesa del titolo con successo per l'MSC Cloppenburg, che ha già mostrato i muscoli nelle manches e non ha lasciato che gli togliessero il burro dal pane nemmeno in finale. Con 34 punti, René Deddens, Martin Smolinski e Jonny Wynant hanno concluso le manches con un solo punto in meno del massimo. Solo Erik Bachhuber è stato in grado di mettersi tra Martin Smolinski e René Deddens nella dodicesima manche.

In finale, la squadra di Cloppenburg ha incontrato la selezione MSC Abensberg, che aveva tra le sue fila uno dei corridori individuali più forti, Norick Blödorn. Deddens ha vinto la finale davanti a Blödorn e Smolinski e, dato che il MSC Cloppenburg aveva due corridori a punti, il titolo è stato assicurato con 6:3.

Le finali per il 3° e 5° posto sono state facili per MSC Dohren contro MSV Herxheim e MC Post Leipzig contro AC Landshut. Poiché Sandro Wassermann si è rotto la clavicola dopo una caduta nella sesta manche e non è potuto ripartire, Marius Hillebrand ha disputato le manche per Landshut da solo.

Lo stesso destino è stato condiviso dal Motorsportvereinigung Herxheim, per il quale Valentin Grobauer non è ripartito a causa di un malessere. Perdere il duello nonostante la vittoria di manche a causa del sistema di punti 4-3-2-0, è stato sufficiente per MSC Dohren nella manche per il terzo posto e AC Landshut nel duello per il terzo posto per decidere i duelli a loro favore.

MSV Herxheim e AC Landshut sono stati gli unici club del gruppo di sei squadre a presentarsi senza piloti di riserva. Pertanto, hanno dovuto disputare parte delle manche e delle finali con un solo pilota.

La gara di Cloppenburg era stata originariamente programmata per venerdì sera, ma è stata poi spostata senza tanti complimenti a sabato mattina con ingresso libero a causa della pioggia persistente. Dopo che la data originale di Herxheim era stata cancellata a causa della pioggia, questo è stato il secondo rinvio per pioggia della Paar Cup, che ha trovato un detentore del titolo solo al terzo tentativo.

Risultati Speedway Paar Cup Cloppenburg:

Classifica dopo le manche: 1° MSC Cloppenburg, 34 punti (René Deddens 10, Jonny Wynant 7, Martin Smolinski 17). 2° MSC Abensberg, 26 punti (Norick Blödorn 18, Mario Niedermeier 8, Patricia Erhart 0). 3° MSC Dohren, 22 punti (Marlon Hegener 7, Timo Wachs 10, Fabian Wachs 5). 4° MSV Herxheim, 21 punti (Valentin Grobauer 4, Erik Bachhuber 17. 5° AC Landshut, 16 punti (Sandro Wassermann 2, Marius Hillebrand 14. 6° MC Post Leipzig, 14 punti (Patrick Hyjek 12, Bruno Thomas 2, Manuel Rau 0).



Finale:

Manche per il 5° posto: MC Post Leipzig 5, AC Landshut (1° Marius Hillebrand, 2° Patrick Hyek, 3° Bruno Thomas).

3° posto: MSC Dohren 5, MSV Herxheim 4 (1° Erik Bachhuber, 2° Marlon Hegener, 3° Fabian Wachs).

1° manche: MSC Cloppenburg 6, MSC Abensberg 3 (1° René Dedddens, 2° Norick Blödorn, 3° Martin Smolinski, 4° Mario Niedermeier).

Classifica finale Speedway Paar Cup 2023:

1° MSC Cloppenburg

2° MSC Abensberg

3° MSC Dohren

4° MSV Herxheim

5. MC Post Leipzig

6. AC Landshut