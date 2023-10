MSC Cloppenburg defende o título na sua própria pista

A MSC Cloppenburg defendeu com sucesso o seu título da Speedway Paar Cup um dia depois do planeado. Na final, René Deddens e Martin Smolinski derrotaram a MSC Abensberg.

A defesa do título foi bem sucedida para a MSC Cloppenburg, que já tinha mostrado os seus músculos nas eliminatórias e que também não os deixou tirar a manteiga do seu pão na final. Com 34 pontos, René Deddens, Martin Smolinski e Jonny Wynant terminaram as mangas apenas um ponto abaixo do máximo. Apenas Erik Bachhuber foi capaz de se intrometer entre Martin Smolinski e René Deddens na décima segunda bateria.

Na final, a equipa de Cloppenburg enfrentou a seleção do MSC Abensberg, que contava com um dos mais fortes cavaleiros individuais nas suas fileiras, Norick Blödorn. Deddens venceu a final à frente de Blödorn e Smolinski e, como o MSC Cloppenburg tinha dois cavaleiros nos pontos, o título foi garantido com 6:3.

As finais para o 3º e 5º lugar foram fáceis para MSC Dohren contra MSV Herxheim e MC Post Leipzig contra AC Landshut. Uma vez que Sandro Wassermann partiu a clavícula na sequência de uma queda na sexta manga e não pôde voltar a partir, Marius Hillebrand disputou as mangas pelo Landshut sozinho.

O mesmo destino foi partilhado pela Motorsportvereinigung Herxheim, para a qual Valentin Grobauer não voltou a partir por se sentir mal. Perdendo o duelo apesar de uma vitória na manga devido ao sistema de pontos 4-3-2-0, bastou ao MSC Dohren na manga para o terceiro lugar e ao AC Landshut no duelo para o terceiro lugar para decidirem os duelos a seu favor.

O MSV Herxheim e o AC Landshut foram os únicos clubes das seis equipas que chegaram sem pilotos de reserva. Por isso, tiveram de disputar parte das mangas e a final com apenas um piloto.

A corrida em Cloppenburg tinha sido inicialmente marcada para sexta-feira à noite, mas foi transferida sem cerimónias para sábado de manhã, com entrada livre, devido à chuva persistente. Depois de a data original em Herxheim ter sido cancelada devido à chuva, este foi o segundo adiamento por chuva da Taça Paar, que só encontrou um detentor do título à terceira tentativa.

Resultados Speedway Paar Cup Cloppenburg:

Classificação após as mangas: 1º MSC Cloppenburg, 34 pontos (René Deddens 10, Jonny Wynant 7, Martin Smolinski 17). 2º MSC Abensberg, 26 pontos (Norick Blödorn 18, Mario Niedermeier 8, Patricia Erhart 0). 3º MSC Dohren, 22 pontos (Marlon Hegener 7, Timo Wachs 10, Fabian Wachs 5). 4º MSV Herxheim, 21 pontos (Valentin Grobauer 4, Erik Bachhuber 17). 5º AC Landshut, 16 pontos (Sandro Wassermann 2, Marius Hillebrand 14). 6º MC Post Leipzig, 14 pontos (Patrick Hyjek 12, Bruno Thomas 2, Manuel Rau 0).



Finais:

Eliminatória para o 5º lugar: MC Post Leipzig 5, AC Landshut (1º Marius Hillebrand, 2º Patrick Hyek, 3º Bruno Thomas).

3º lugar: MSC Dohren 5, MSV Herxheim 4 (1º Erik Bachhuber, 2º Marlon Hegener, 3º Fabian Wachs).

1ª eliminatória: MSC Cloppenburg 6, MSC Abensberg 3 (1º René Dedddens, 2º Norick Blödorn, 3º Martin Smolinski, 4º Mario Niedermeier).

Classificação final Speedway Paar Cup 2023:

1º MSC Cloppenburg

2º MSC Abensberg

3º MSC Dohren

4º MSV Herxheim

5º MC Post Leipzig

6. AC Landshut