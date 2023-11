Kawasaki : Trois teams de pointe pour le SSP-300 sont connus

Les équipes Kawasaki MTM et Füsport RT Motorsport by SKM se battent depuis des années en tête du championnat du monde Supersport 300 et sont également bien placées pour 2024. Il en va de même pour ProDina.

La saison du championnat du monde Supersport 300 ne commence qu'avec l'ouverture européenne le 22 mars à Barcelone, les équipes de cette série de jeunes pilotes prennent donc traditionnellement le plus de temps pour engager leurs pilotes.

Ce n'est toutefois pas le cas de MTM Kawasaki, l'équipe la plus performante de la catégorie 300. L'équipe belge, soutenue par Kawasaki Europe et Kawasaki BeNeLux, a remporté le championnat du monde 300 en 2021 avec Adrian Huertas et en 2020 et 2023 avec Jeffrey Buis. Le chef d'équipe Ludo van der Verken a certes perdu son champion du monde actuel au profit de Freudenberg KTM, mais l'équipe s'est renforcée avec le troisième du championnat Mirko Gennai et a prolongé le contrat du jeune Loris Veneman (vainqueur de la course 1 en Aragon).

Les pilotes de RT Motorsport by SKM sont eux aussi régulièrement en tête. Les motos du spécialiste du tuning Frank Krekeler comptent parmi les plus rapides du plateau et seront pilotées en 2024 par Inigo Iglesias et Petr Svoboda. Tous deux ont déjà roulé pour l'équipe cette année. Mais cette année, l'Espagnol a disputé l'IDM SSP 300, qu'il a remporté avec quatre victoires et douze finales dans le top 3 ; il a également trois ans d'expérience en championnat du monde (quatre podiums). Le Tchèque, quant à lui, s'est imposé lors de l'ouverture de la saison et a été considéré comme un candidat au titre jusqu'à la mi-saison, mais en raison de diverses défaillances, le jeune homme de 20 ans n'a finalement terminé que sixième du championnat du monde.

Le team Kawasaki ProDina est également bien établi dans le Championnat du monde Supersport 300. Bruno Ieraci en sera la figure de proue en 2024. Le jeune homme de 23 ans a remporté la série italienne à la force du poignet (6 victoires, 10 podiums en 12 courses) et a réalisé un sensationnel doublé à Misano en tant que pilote invité. Il a déjà disputé 52 courses dans le cadre du championnat du monde. Son coéquipier, Giacomo Zannini, sera un rookie.