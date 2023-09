Le conseil de Ken Roczen en maths à Jett Lawrence

La première saison du championnat de supermotocross est terminée. Jett Lawrence(HRC) a mérité son titre de champion. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) a montré des performances constantes et fortes et a terminé deuxième au classement général. Chase Sexton (Honda) a certes été rapide, mais il a chuté - comme souvent dans cette saison de supercross - dans la dernière course, ce qui lui a fait perdre une possible victoire au classement général. Sexton a tout de même réussi à sauver la troisième place du classement général à la fin.

"Je suis vraiment fier de ce que nous avons fait avec l'équipe", a déclaré Roczen après la course. En référence au 'cadeau de bébé' de Jett Lawrence à Chicago, Roczen a montré pendant la conférence de presse son 'Butt Patch' sur l'arrière de son pantalon de course, avec lequel il a couru à Los Angeles. "Tu as vu ça ?", a demandé Roczen. Après avoir répondu par la négative, Jett a montré l'inscription : "1+1=3".

Bien entendu, cette plaisanterie a également un fond sérieux. Roczen a ainsi laissé entendre qu'il considérait Jett comme le vainqueur des deux courses de Chicago(1+1). Mais comme Jett lui a fait signe de passer dans la deuxième course, il a reçu 3 points(=3). Cela n'a rien changé au résultat (50 points), mais l'action de Jetta tout de même donné lieu à des discussions et même à un avertissement écrit de la part de l'AMA.

Jett a en tout cas trouvé l'idée de Roczenavec le Butt Patch cool. Ken et Jett se connaissent depuis longtemps et une histoire commune les lie. Avant que la famille Lawrence ne s'installe aux États-Unis, elle vivait parfois dans la maison des parents de Roczenà Mattstedt, y compris sur le terrain d'entraînement où Kennys'entraînait depuis son enfance. C'est pourquoi il existe encore aujourd'hui un lien étroit et amical entre les familles, en particulier entre les parents. Jett et Ken ne se sont cependant que rarement rencontrés dans l'enfance de Jett, car Ken était déjà parti aux Etats-Unis à cette époque.

SMX 450 Playoff#3, Los Angeles :

1 Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1, 75 pts.

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 2-2, 66 pts.

3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 5-3, 60 pts.

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 7-4, 54 pts.

5. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 8-5, 51 pts.

6. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 6-7, 48 pts.

7. Ty Masterpol (USA) Kawasaki, 9-9, 45 pts.

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 11-8, 42 pts.

9. Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 12-10, 39 pts.

10. Chase Sexton (USA), Honda, 3-20, 36 pts.

11. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-21, 33 pts.

12. Aaron Plessinger (USA), KTM, 20-6, 24 pts.

...

23. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 21-DNS

24. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 22-DNS

Classement finalSMX 450 après play-off #3 sur 3 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 163 pts.

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 146 pt.

3. Chase Sexton (USA), Honda, 126 pts.

4e Cooper Webb (USA), Yamaha, 120 pts.

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 104

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 96

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 92

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 91

9. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 90

10. Ty Masterpol (USA) Kawasaki, 84

11. Fredrik Noren (S), Suzuki, 79

12. Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 76

13. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71

14. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59

15. Grant Harlan (USA), Yamaha, 44