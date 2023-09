Il consiglio matematico di Ken Roczen a Jett Lawrence

La prima stagione del Campionato Supermotocross è storia. Jett Lawrence(HRC) è diventato meritatamente campione. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) ha dato prova di prestazioni costantemente forti e si è piazzato al secondo posto in classifica generale. Chase Sexton (Honda) è stato veloce, ma è caduto - come spesso accade in questa stagione di Supercross - nell'ultima gara, gettando via la possibile vittoria assoluta. Alla fine Sexton ha comunque salvato il terzo posto assoluto.

"Sono davvero orgoglioso dei risultati ottenuti insieme alla squadra", ha detto Roczen dopo la gara. Alludendo al "regalo per il bambino" fattogli da Jett Lawrence a Chicago, Roczen ha mostrato la sua " toppa" sul retro dei pantaloncini da corsa durante la conferenza stampa, che ha tenuto a Los Angeles. "Hai visto?", ha chiesto Roczen. Dopo aver risposto negativamente, Jett ha mostrato la scritta:"1+1=3".

Naturalmente, questa battuta ha anche un fondo di serietà. Roczen voleva dire che vede Jett come vincitore di entrambe le gare di Chicago(1+1). Ma poiché Jett gli ha fatto cenno di passare nella seconda gara, ha ricevuto 3 punti(=3). Questo non ha cambiato il risultato (50 punti), ma l'azione di Jettha comunque portato a discussioni e persino a un avvertimento scritto da parte dell'AMA.

Jett ha pensato che l'idea di Roczencon la toppa sul sedere fosse bella. Ken e Jett si conoscono da molto tempo e hanno una storia in comune. Prima che la famiglia Lawrence si trasferisse negli Stati Uniti, hanno vissuto a volte nella casa dei genitori di Roczena Mattstedt, compresa l'area di allenamento dove Kennysi è allenato fin da bambino. Pertanto, esiste ancora un legame stretto e amichevole tra le famiglie, soprattutto tra i genitori. Tuttavia, Jett e Ken si sono incontrati raramente ai tempi dell'infanzia di Jett, perché Ken si era già trasferito negli Stati Uniti in quel periodo.

SMX 450 Playoff#3, Los Angeles:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1, 75 punti.

2° Ken Roczen (D), Suzuki, 2-2, 66 pt.

3° Cooper Webb (USA), Yamaha, 5-3, 60 pt.

4° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 7-4, 54 pt.

5° Colt Nichols (USA), Kawasaki, 8-5, 51 pt.

6° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 6-7, 48 punti.

7° Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 9-9, 45 punti.

8° Fredrik Noren (S), Suzuki, 11-8, 42 punti.

9° Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 12-10, 39 punti.

10° Chase Sexton (USA), Honda, 3-20, 36 punti.

11° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-21, 33 pt.

12 Aaron Plessinger (USA), KTM, 20-6, 24 pt.

...

23° Justin Barcia (USA), GASAGAS, 21-DNS

24. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 22-DNS

Classifica finaleSMX 450 dopo lo spareggio n. 3 di 3:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 163 pt.

2° Ken Roczen (D), Suzuki, 146

3° Chase Sexton (USA), Honda, 126

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 120

5° Aaron Plessinger (USA), KTM, 104

6° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 96

7° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 92

8° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 91

9° Colt Nichols (USA), Kawasaki, 90

10° Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 84

11° Fredrik Noren (S), Suzuki, 79

12° Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 76

13° Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71

14° Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59

15° Grant Harlan (USA), Yamaha, 44