Dica de matemática de Ken Roczen para Jett Lawrence

O piloto alemão da HEP Progressive Suzuki, Ken Roczen, ficou satisfeito com o seu segundo lugar na série inaugural de Supermotocross e nos seus três playoffs. Finalmente, havia algo para sorrir

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

A primeira época do Campeonato de Supermotocross passou à história. Jett Lawrence(HRC) sagrou-se merecidamente campeão. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) mostrou um desempenho consistentemente forte e terminou em segundo lugar na geral. Chase Sexton (Honda) foi rápido, mas caiu - como tantas vezes nesta temporada de Supercross - na última corrida e, assim, deitou fora a possível vitória geral. Pelo menos Sexton ainda salvou o terceiro lugar na geral no final.

"Estou muito orgulhoso do que conseguimos fazer em conjunto com a equipa", disse Roczen após a corrida. Aludindo ao "presente de bebé" de Jett Lawrence em Chicago, Roczen mostrou o seu " remendo de rabo " na parte de trás dos calções de corrida durante a conferência de imprensa, que realizou em Los Angeles. "Viste isto?" perguntou Roczen. Depois de Jett ter respondido negativamente, mostrou a inscrição:'1+1=3'.

Claro que esta piada também tem um fundo sério. Roczen estava a insinuar que vê Jett como o vencedor das duas corridas de Chicago(1+1). Mas como Jett lhe tinha passado à frente na segunda corrida, recebeu 3 pontos(=3). Isto não alterou o resultado (50 pontos), mas a ação de Jettdeu origem a discussões e até a um aviso por escrito da AMA.

Jett achou que a ideia de Roczencom o remendo no rabo era fixe. Ken e Jett conhecem-se há muito tempo e partilham uma história comum. Antes de a família Lawrence se mudar para os EUA, viveram por vezes na casa dos pais de Roczenem Mattstedt - incluindo a área de treino onde Kennytreinava desde a infância. Por isso, ainda existe uma ligação próxima e amigável entre as famílias, especialmente entre os pais. No entanto, Jett e Ken raramente se encontravam nos tempos de infância de Jett, porque Ken já se tinha mudado para os EUA nessa altura.

Playoff#3 doSMX 450, Los Angeles:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1, 75 pts.

2º Ken Roczen (D), Suzuki, 2-2, 66 pts.

3º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 5-3, 60 pts.

4º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki, 7-4, 54 pts.

5º Colt Nichols (EUA), Kawasaki, 8-5, 51 pts.

6º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha, 6-7, 48 pts.

7º Ty Masterpol (EUA), Kawasaki, 9-9, 45 pts.

8º Fredrik Noren (S), Suzuki, 11-8, 42 pts.

9º Phillip Nicoletti (EUA), Yamaha, 12-10, 39 pts.

10º Chase Sexton (EUA), Honda, 3-20, 36 pts.

11º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 4-21, 33 pts.

12 Aaron Plessinger (EUA), KTM, 20-6, 24 pts.

...

23º Justin Barcia (EUA), GASAGAS, 21-DNS

24. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 22-DNS

Classificação final daSMX 450 após o playoff #3 de 3:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 163 pts.

2º Ken Roczen (D), Suzuki, 146

3º Chase Sexton (EUA), Honda, 126

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 120

5º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 104

6º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki, 96

7º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha, 92

8º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 91

9º Colt Nichols (EUA), Kawasaki, 90

10º Ty Masterpol (EUA), Kawasaki, 84

11º Fredrik Noren (S), Suzuki, 79

12º Phillip Nicoletti (EUA), Yamaha, 76

13º Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71

14º Justin Barcia (EUA), GASAGAS, 59

15º Grant Harlan (EUA), Yamaha, 44