Peter Hickman gana, David Datzer en el podio

Los entrenamientos del Gran Premio de Macao de Motociclismo depararon el esperado duelo entre el tricampeón Peter Hickman (FHO Racing BMW Motorrad) y el joven Davey Todd (Burrows Engineering/RK Racing), en el que Hickman pudo arrebatar la pole position a su rival en el último momento.

Se esperaba un duelo similar entre los dos pilotos británicos de BMW para la carrera a 12 vueltas en el Circuito do Guia, de 6,12 kilómetros, rodeado de muros de piedra y quitamiedos, pero para decepción de los aficionados parecía que no se iba a producir porque la moto de Todd tuvo que ser apartada tras la vuelta de calentamiento.

La carrera se detuvo porque Brian McCormack (Roadhouse Macau/FHO Racing) se cayó en la primera vuelta y la piloto holandesa Nadieh Schoots (Basoma Racing) se pasó de frenada en un intento de evitar la moto del irlandés y también se vio obligada a irse al suelo. Los mecánicos de Todd tuvieron tiempo suficiente antes de la reanudación para poner la BMW a punto para volver a competir.

Inicialmente, los dos británicos ofrecieron el mejor espectáculo, con Hickman marcando el ritmo en cabeza. Sin embargo, a medida que avanzaba la carrera, el poseedor del récord de vuelta en el North West 200, el Tourist Trophy y el Ulster Grand Prix era capaz de sacarse de encima a su molesto perseguidor. Al final, consiguió una ventaja de casi medio segundo.

La historia de la carrera, sin embargo, la escribió David Datzer (MTP-Racing by ZERO UP Penz13), que llegó a la metrópolis china del juego con el objetivo de competir por un puesto en el podio. El alemán, que enseguida se hizo con la tercera posición en el primer intento de la salida, la pifió en la reanudación y sólo pudo regresar de la primera vuelta en octavo lugar.

Después de eso, el siempre alegre bávaro mostró una notable carrera para recuperar terreno. Posición a posición, fue empujando hacia delante y a mitad de carrera, el piloto de BMW había recortado la gran distancia que le separaba del australiano Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad), que sorprendentemente ocupaba la tercera plaza en ese momento, y una vuelta más tarde ya había distanciado claramente al dos veces ganador de la general del BSB Superbike.

Lukas Maurer (Kawasaki) también convenció con su actuación. El suizo, ganador de la general del IRRC Superbike este año, tuvo un buen comienzo. Tras una animada carrera, pudo celebrar el sexto puesto. Su compatriota y compañero de marca Olivier Lupberger (Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport) también se mostró satisfecho con el 15º puesto en su debut en Macao.

El austriaco Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike) no tuvo suerte. El piloto de Honda ya dudaba de sus habilidades tras el duodécimo puesto en los entrenamientos, pero el problema que le impidió desarrollar el feeling con su moto fue de carácter técnico, como se puso de manifiesto en la vuelta de calentamiento, en la que tuvo suerte de evitar una caída al bloquearse repentinamente la rueda trasera.

Con la duodécima plaza a buen recaudo, Kamil Holan (Blue Garage) dio el susto al final. El piloto checo de Kawasaki se ha salido de la trazada derecha en la última curva y se ha estrellado contra la barrera de la pista a gran velocidad.

GP de Macao de Motociclismo, resultado, 18.11.2023

1º Peter Hickman (GB), 12 vueltas en 29:16.090 min. 2º Davey Todd (GB), 28.989 seg. 3º David Datzer (D), +30.809 seg. 4º Josh Brookes (AUS), todos BMW. 5º Rob Hodson (GB), Honda. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Paul Jordan (GB), BMW. 8º Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9º Michael Evans (GBM), Suzuki. 10º Sam West (GB), BMW. También: 15º Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Vuelta rápida: Hickman en 2:24.487 min.