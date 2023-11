Peter Hickman l'emporte, David Datzer sur le podium

Le Macau Motorcycle Grand Prix s'est terminé sur une victoire de Peter Hickman. David Datzer s'est distingué en terminant troisième. Lukas Maurer et Olivier Lupberger se sont classés respectivement 6e et 15e, tandis que Julian Trummer a été éliminé.

Les essais du Macau Motorcycle Grand Prix ont donné lieu au duel attendu entre le triple vainqueur Peter Hickman (FHO Racing BMW Motorrad) et le jeune Davey Todd (Burrows Engineering/RK Racing), au cours duquel Hickman a réussi à arracher la pole position à son adversaire au tout dernier moment.

Pour la course de 12 tours sur le Circuito do Guia, long de 6,12 kilomètres et bordé de murs de pierre et de glissières de sécurité, on s'attendait à un duel similaire entre les deux pilotes BMW britanniques, mais à la grande déception des fans, cela ne semblait pas devoir se produire, car la moto de Todd a dû être mise de côté après le tour de chauffe.

La course a été interrompue parce que Brian McCormack (Roadhouse Macau/FHO Racing) a chuté au premier tour et que la Néerlandaise Nadieh Schoots (Basoma Racing) a sur-freiné en essayant d'éviter la machine de l'Irlandais et a également été mise à terre. Les mécaniciens de Todd ont eu le temps de remettre la BMW en état de marche avant le redémarrage.

Au début, les deux Britanniques ont assuré le spectacle, Hickman donnant le tempo en tête. Cependant, plus la course avançait, plus le détenteur du record du tour du North West 200, du Tourist Trophy et de l'Ulster Grand Prix parvenait à se débarrasser de son encombrant poursuivant dans son sillage. A la fin, il avait presque une demi-seconde d'avance.

L'histoire de la course a toutefois été écrite par David Datzer (MTP-Racing by ZERO UP Penz13), qui était venu dans la métropole chinoise du jeu avec l'objectif de se mêler à la lutte pour une place sur le podium. L'Allemand, qui a immédiatement pris la troisième position lors de la première tentative de départ, a raté le redémarrage et n'est revenu qu'en huitième position du premier tour.

Le Bavarois, toujours de bonne humeur, a ensuite effectué une belle remontée. Position après position, le pilote BMW a rattrapé son retard sur l'Australien Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad), qui occupait alors la troisième place à la surprise générale, et un tour plus tard, il avait déjà nettement distancé le double vainqueur du classement général de la BSB Superbike.

Lukas Maurer (Kawasaki) s'est également montré convaincant lors de son entrée en scène. Le Suisse, vainqueur du classement général IRRC Superbike cette année, a pris un bon départ. Après une course courageuse, il a pu se réjouir de sa sixième place. Son compatriote et collègue de marque Olivier Lupberger (Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport) a également pu se satisfaire de sa 15e place pour sa première à Macao.

L'Autrichien Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike) n'a pas eu de chance. Le pilote Honda doutait déjà de ses capacités après sa douzième place lors des essais, mais le problème qui l'empêchait d'avoir des sensations avec sa moto était d'ordre technique, comme il devait le montrer lors du tour de chauffe, où il a pu éviter une chute avec beaucoup de chance lorsque sa roue arrière s'est soudainement bloquée.

Alors que la douzième place était assurée, Kamil Holan (Blue Garage) a provoqué une grosse frayeur à la fin. Dans le virage d'arrivée, le pilote tchèque de Kawasaki s'est écarté du droit chemin et a percuté à grande vitesse les barrières de la piste.

Macau Motorcycle GP, résultat, 18.11.2023

1. Peter Hickman (GB), 12 tours en 29:16,090 min. 2. Davey Todd (GB), 28,989 sec de plus. 3. David Datzer (D), +30,809 sec. 4. Josh Brookes (AUS), tous BMW. 5. Rob Hodson (GB), Honda. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Paul Jordan (GB), BMW. 8. Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9. Michael Evans (GBM), Suzuki. 10. Sam West (GB), BMW. En outre : 15. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Meilleur tour : Hickman en 2:24,487 min.