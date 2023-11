Peter Hickman vince, David Datzer sul podio

Le prove del Gran Premio motociclistico di Macao hanno portato l'atteso duello tra il tre volte vincitore Peter Hickman (FHO Racing BMW Motorrad) e il giovane Davey Todd (Burrows Engineering/RK Racing), in cui Hickman è riuscito a strappare la pole position al suo avversario proprio all'ultimo momento.

Ci si aspettava un duello simile tra i due piloti britannici della BMW per la gara di 12 giri sul Circuito do Guia, di 6,12 chilometri, circondato da muri di pietra e barriere antiurto, ma per la delusione dei fan sembrava che non sarebbe successo perché la moto di Todd ha dovuto essere messa da parte dopo il giro di riscaldamento.

La gara è stata interrotta perché Brian McCormack (Roadhouse Macau/FHO Racing) è caduto al primo giro e l'olandese Nadieh Schoots (Basoma Racing) ha frenato eccessivamente nel tentativo di evitare la moto dell'irlandese, finendo anch'essa a terra. I meccanici di Todd hanno avuto tempo a sufficienza prima della ripartenza per rimettere in sesto la BMW.

Inizialmente, i due britannici hanno offerto il miglior spettacolo, con Hickman che ha dettato il ritmo in testa. Tuttavia, più la gara andava avanti, più il detentore del record sul giro alla North West 200, al Tourist Trophy e all'Ulster Grand Prix riusciva a togliersi dalla scia il fastidioso inseguitore. Alla fine, aveva un vantaggio di quasi mezzo secondo.

La storia della gara, tuttavia, è stata scritta da David Datzer (MTP-Racing by ZERO UP Penz13), giunto nella metropoli cinese del gioco d'azzardo con l'obiettivo di competere per un podio. Il tedesco, che ha conquistato subito la terza posizione al primo tentativo di partenza, ha sbagliato la ripartenza ed è rientrato dal primo giro solo in ottava posizione.

In seguito, il bavarese, sempre allegro, ha mostrato una notevole corsa per recuperare. Posizione dopo posizione, si è spinto in avanti e a metà gara il pilota della BMW ha colmato il grande divario dall'australiano Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad), che in quel momento si trovava sorprendentemente in terza posizione, e un giro dopo aveva già distanziato nettamente il due volte vincitore assoluto della BSB Superbike.

Anche Lukas Maurer (Kawasaki) è stato convincente nella sua prestazione. Il vincitore assoluto dell'IRRC Superbike quest'anno è partito bene. Dopo una gara intensa, ha potuto festeggiare il sesto posto. Anche il suo connazionale e collega di marca Olivier Lupberger (Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport) è stato soddisfatto del 15° posto al suo debutto a Macao.

L'austriaco Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike) è stato sfortunato. Il pilota della Honda dubitava già delle sue capacità dopo il dodicesimo posto in prova, ma il problema che gli ha impedito di sviluppare il feeling con la moto è stato di natura tecnica, come è emerso nel giro di riscaldamento, dove è stato fortunato a evitare una caduta quando la ruota posteriore si è improvvisamente bloccata.

Con il dodicesimo posto in vista, Kamil Holan (Blue Garage) si è spaventato sul finale. Il pilota ceco della Kawasaki è uscito dalla pista di destra all'ultima curva e si è schiantato contro la barriera della pista ad alta velocità.

GP motociclistico di Macao, risultati, 18.11.2023

1. Peter Hickman (GB), 12 giri in 29:16.090 min. 2. Davey Todd (GB), 28.989 sec. 3. David Datzer (D), +30.809 sec. 4. Josh Brookes (AUS), tutte BMW. 5° Rob Hodson (GB), Honda. 6° Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7° Paul Jordan (GB), BMW. 8° Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9° Michael Evans (GBM), Suzuki. 10° Sam West (GB), BMW. Inoltre: 15° Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Giro più veloce: Hickman in 2:24.487 min.