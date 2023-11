Peter Hickman vence, David Datzer no pódio

O Grande Prémio de Macau de Motociclismo terminou com a vitória de Peter Hickman do início ao fim. David Datzer impressionou com o terceiro lugar. Lukas Maurer e Olivier Lupberger terminaram em 6º e 15º respetivamente, enquanto Julian Trummer se retirou.

Os treinos para o Grande Prémio de Macau de Motociclismo trouxeram o esperado duelo entre o tricampeão Peter Hickman (FHO Racing BMW Motorrad) e o jovem Davey Todd (Burrows Engineering/RK Racing), no qual Hickman conseguiu arrancar a pole position ao seu adversário no último momento.

Esperava-se um duelo semelhante entre os dois pilotos britânicos da BMW para a corrida de 12 voltas no Circuito da Guia, com 6,12 quilómetros, que está rodeado por muros de pedra e barreiras de proteção, mas para desilusão dos fãs parecia que não iria acontecer porque a moto de Todd teve de ser afastada após a volta de aquecimento.

A corrida foi interrompida porque Brian McCormack (Roadhouse Macau/FHO Racing) caiu na primeira volta e o piloto holandês Nadieh Schoots (Basoma Racing) travou em excesso numa tentativa de evitar a mota do irlandês e foi também forçado a cair no chão. Os mecânicos de Todd tiveram tempo suficiente antes do recomeço para preparar a BMW para a corrida.

Inicialmente, os dois britânicos proporcionaram o melhor entretenimento, com Hickman a marcar o ritmo na frente. No entanto, quanto mais a corrida se prolongava, mais o detentor do recorde de voltas no North West 200, no Tourist Trophy e no Ulster Grand Prix conseguia tirar o seu perseguidor do seu slipstream. No final, ele tinha uma vantagem de quase meio segundo.

A história da corrida foi, no entanto, escrita por David Datzer (MTP-Racing by ZERO UP Penz13), que se deslocou à metrópole chinesa das apostas com o objetivo de lutar por um lugar no pódio. O alemão, que assumiu imediatamente a terceira posição na primeira tentativa de partida, fez asneira no arranque e só regressou da primeira volta em oitavo lugar.

Depois disso, o sempre alegre bávaro mostrou uma corrida notável para recuperar o atraso. Posição a posição, ele avançou e a meio da corrida, o piloto da BMW fechou a grande diferença para o australiano Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad), que estava surpreendentemente em terceiro lugar na altura, e uma volta mais tarde já se tinha distanciado claramente do duas vezes vencedor da geral do BSB Superbike.

Lukas Maurer (Kawasaki) também foi convincente no seu desempenho. O suíço vencedor da classificação geral do IRRC Superbike deste ano teve um bom começo. Depois de uma corrida animada, conseguiu celebrar o sexto lugar. O seu compatriota e colega de marca Olivier Lupberger (Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport) também ficou satisfeito com o 15º lugar na sua estreia em Macau.

O austríaco Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike) não teve sorte. O piloto da Honda já estava a duvidar das suas capacidades depois do décimo segundo lugar nos treinos, mas o problema que o impediu de desenvolver um sentimento pela sua moto foi de natureza técnica, como foi revelado na volta de aquecimento, onde teve a sorte de evitar uma queda quando a roda traseira bloqueou subitamente.

Com o décimo segundo lugar bem à vista, Kamil Holan (Blue Garage) apanhou um verdadeiro susto no final. O piloto checo da Kawasaki saiu da pista à direita na última curva e embateu na barreira da pista a alta velocidade.

GP de Macau de motociclismo, resultado, 18.11.2023

1º Peter Hickman (GB), 12 voltas em 29:16.090 min. 2º Davey Todd (GB), 28.989 seg. 3º David Datzer (D), +30.809 seg. 4º Josh Brookes (AUS), todos BMW. 5º Rob Hodson (GB), Honda. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Paul Jordan (GB), BMW. 8º Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9º Michael Evans (GBM), Suzuki. 10º Sam West (GB), BMW. Também: 15º Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Volta mais rápida: Hickman em 2:24.487 min.