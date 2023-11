Peter Hickman regala al jefe del equipo una emotiva victoria en casa

Peter Hickman ya ha ganado tres veces el Gran Premio de Motociclismo de Macao, la última en 2018. Tras su superior mejor tiempo en la sesión clasificatoria, en la que dejó muy atrás a su compatriota británico Davey Todd y al ganador finlandés del año pasado, Erno Kostamo, este año volvió a ser el primer aspirante a la victoria. Aunque se vio empujado al papel de favorito, el piloto de BMW aguantó el tipo en la ciudad natal de su jefa de equipo, Faye Ho.

La carrera comenzó a las 08:48 hora local y los dos compañeros de equipo Peter Hickman y Michael Rutter (FHO Racing BMW Motorrad) iban codo con codo en la primera vuelta, pero tras una caída de Brian McCormack, en la que también se vio implicado Nadieh Schoots, los organizadores decidieron abandonar la carrera.

Tras la reanudación, fue de nuevo Hickman quien lideró el grupo, pero Davey Todd le pisaba los talones. Rutter le seguía en tercera posición y el tercer piloto de la FHO, el australiano Josh Brookes, había realizado una buena salida desde la 13ª plaza de la parrilla para situarse en quinta posición. Para Rutter, que es el piloto de motos más laureado de todos los tiempos con nueve victorias en Macao, la 55ª edición de la carrera por invitación terminó tras la primera vuelta.

Vuelta a vuelta, Hicky fue ampliando su ventaja sobre sus perseguidores. Tras doce vueltas, tenía casi medio minuto sobre Todd. Si bien fue el cuarto triunfo en la capital china del juego para el piloto de carretera actualmente más rápido del mundo después de 2015, 2016 y 2018, el equipo FHO Racing BMW Motorrad y su jefe de equipo estaban encantados de conseguir la victoria por primera vez.

También fue una buena carrera para Brooks en el Circuito do Guia de 6,12 kilómetros. El bicampeón del Campeonato Británico de Superbike estuvo en segunda posición hasta el ecuador de la prueba, cuando fue superado por un fuerte David Datzer. No obstante, se mostró más que satisfecho con el cuarto puesto.

"Ser primero en todas las sesiones y ganar la carrera en la ciudad natal de Faye es algo especial", dijo Hickman, refiriéndose a su fin de semana perfecto. "Los chicos de los boxes hicieron un trabajo increíble, el BMW era sencillamente magnífico. La pista está mucho más bacheada que antes y, por lo tanto, era un poco más difícil de pilotar que en el pasado. Quizá me lo parezca a mí porque no he estado aquí desde hace unos años".

"Bueno, ¡qué puedo decir! Todos mis sueños se han hecho realidad esta semana", comentó entusiasmada la directora del equipo, Faye Ho, tras la perfecta actuación de su protegido. "Volver a Macao, mi país natal, con mi propio equipo, liderar todas las sesiones y luego llevarme la victoria... no podría haber ido mejor. Doy las gracias al equipo por todo el duro trabajo que lo ha hecho posible."

"Pete ha pilotado fantásticamente toda la semana. Es una pena que Michael tuviera el problema con los frenos. Estoy convencido de que podríamos haber terminado primero y segundo sin ese problema, pero no ha podido ser este año. Josh ha impresionado a todos con su actitud en carrera y sus progresos. Creo que con un poco más de experiencia en la pista podría haber estado luchando por el podio."

GP de Macao de Motociclismo, resultado, 18/11/2023

1º Peter Hickman (GB), 12 vueltas en 29:16.090 min. 2º Davey Todd (GB), 28.989 seg. 3º David Datzer (D), +30.809 seg. 4º Josh Brookes (AUS), todo BMW. 5º Rob Hodson (GB), Honda. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Paul Jordan (GB), BMW. 8º Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9º Michael Evans (GBM), Suzuki. 10º Sam West (GB), BMW. También: 15º Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Vuelta rápida: Hickman en 2:24.487 min.