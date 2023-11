Peter Hickman offre à la chef d'équipe une victoire à domicile pleine d'émotion

Peter Hickman a déjà terminé trois fois vainqueur du Macau Motorcycle Grand Prix, la dernière fois en 2018. Après avoir réalisé le meilleur temps des essais qualificatifs, laissant son compatriote britannique Davey Todd et le Finlandais Erno Kostamo, vainqueur l'an dernier, il était cette année encore le premier candidat à la victoire. Bien que placé dans le rôle de favori, le pilote BMW a su garder son sang-froid dans la ville natale de sa patronne d'équipe, Faye Ho.

La course a été lancée à 8h48, heure locale, et les deux coéquipiers Peter Hickman et Michael Rutter (FHO Racing BMW Motorrad) étaient au coude à coude dans le premier tour, mais après une chute de Brian McCormack, dans laquelle Nadieh Schoots a également été impliqué, l'organisateur a décidé d'arrêter la course.

Après le redémarrage, c'est à nouveau Hickman qui a mené le groupe, mais Davey Todd le suivait de près. Rutter suivait en troisième position et le troisième pilote FHO, l'Australien Josh Brookes, s'était hissé en cinquième position grâce à un bon départ depuis la treizième place. Pour Rutter, qui est le pilote de moto le plus titré de tous les temps avec neuf victoires à Macao, la 55e édition de la course sur invitation s'est terminée dès le premier tour.

De tour en tour, Hicky a pu augmenter son avance sur ses poursuivants. Après douze tours, il avait presque une demi-minute d'avance sur Todd. Alors qu'il s'agissait déjà du quatrième triomphe dans la métropole chinoise des joueurs pour le coureur sur route le plus rapide du monde à l'heure actuelle, après 2015, 2016 et 2018, l'équipe de FHO Racing BMW Motorrad et son chef d'équipe ont pu se réjouir pour la première fois de la victoire.

Pour Brooks aussi, la course a été bonne sur le Circuito do Guia de 6,12 kilomètres. Le double champion du championnat britannique de Superbike a occupé la deuxième place jusqu'à la mi-temps, avant de s'incliner face à un David Datzer en pleine forme. Il pouvait néanmoins être plus que satisfait de sa quatrième place.

"Être premier à chaque session et gagner la course chez Faye, c'est quelque chose de spécial", a déclaré Hickman en référence à son week-end parfait. "Les gars dans le box ont fait un travail incroyable et la BMW était tout simplement géniale. La piste est beaucoup plus bosselée qu'auparavant, ce qui la rend un peu plus difficile à piloter que par le passé. Peut-être que cela me semble juste parce que je ne suis pas venu ici depuis quelques années".

"Eh bien, que puis-je dire ! Tous mes rêves sont devenus réalité cette semaine", a déclaré avec enthousiasme Faye Ho, la directrice de l'équipe, après la performance parfaite de son protégé. "Revenir à Macao, mon pays natal, avec ma propre équipe, mener chaque session et ensuite remporter la victoire, cela ne pouvait pas mieux se passer. Je remercie l'équipe pour tout le travail acharné qui a rendu cela possible".

"Pete a piloté de manière fantastique toute la semaine. C'est tellement dommage que Michael ait eu ce problème avec les freins. Je suis convaincu que sans ce problème, nous aurions pu terminer aux première et deuxième places, mais cette année, cela ne devait pas être le cas. Josh a vraiment impressionné tout le monde par son attitude en course et ses progrès. Je pense qu'avec un peu plus d'expérience de la piste, il aurait pu se battre pour le podium".

Macau Motorcycle GP, résultats, 18.11.2023

1. Peter Hickman (GB), 12 tours en 29:16,090 min. 2. Davey Todd (GB), 28,989 sec de retard. 3. David Datzer (D), +30,809 sec. 4. Josh Brookes (AUS), tous BMW. 5. Rob Hodson (GB), Honda. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Paul Jordan (GB), BMW. 8. Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9. Michael Evans (GBM), Suzuki. 10. Sam West (GB), BMW. En outre : 15. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Meilleur tour : Hickman en 2:24,487 min.