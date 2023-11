Peter Hickman regala al capo della squadra un'emozionante vittoria casalinga

Peter Hickman ha già vinto tre volte il Macau Motorcycle Grand Prix, l'ultima nel 2018. Dopo il suo miglior tempo in qualifica, in cui si è lasciato alle spalle il connazionale britannico Davey Todd e il vincitore finlandese dello scorso anno Erno Kostamo, anche quest'anno è stato il primo pretendente alla vittoria. Anche se spinto nel ruolo di favorito, il pilota della BMW ha mantenuto i nervi saldi nella città natale del suo capo squadra Faye Ho.

La gara è iniziata alle 08:48 ora locale e i due compagni di squadra Peter Hickman e Michael Rutter (FHO Racing BMW Motorrad) erano testa a testa al primo giro, ma dopo una caduta di Brian McCormack, in cui è rimasta coinvolta anche Nadieh Schoots, gli organizzatori hanno deciso di abbandonare la gara.

Dopo la ripartenza, è stato ancora una volta Hickman a guidare il gruppo, ma Davey Todd era alle sue calcagna. Rutter seguiva al terzo posto e il terzo pilota FHO, l'australiano Josh Brookes, era partito bene dal 13° posto in griglia per conquistare la quinta posizione. Per Rutter, che è il pilota di moto più vincente di tutti i tempi con nove vittorie a Macao, la 55a edizione della gara a inviti si è conclusa dopo il primo giro.

Di giro in giro, Hicky è riuscito ad aumentare il suo vantaggio sugli inseguitori. Dopo dodici giri, aveva quasi mezzo minuto di vantaggio su Todd. Mentre si è trattato del quarto trionfo nella capitale cinese del gioco d'azzardo per il pilota su strada attualmente più veloce del mondo dopo il 2015, il 2016 e il 2018, il team FHO Racing BMW Motorrad e il suo capo squadra sono stati felici di conquistare la vittoria per la prima volta.

È stata anche una buona gara per Brooks sui 6,12 chilometri del Circuito do Guia. Il due volte campione del Campionato britannico Superbike era in seconda posizione fino a metà gara, quando è stato battuto da un forte David Datzer. Tuttavia, è stato più che soddisfatto del quarto posto.

"Essere primo in ogni sessione e vincere la gara nella città natale di Faye è qualcosa di speciale", ha detto Hickman, riferendosi al suo weekend perfetto. "I ragazzi ai box hanno fatto un lavoro eccezionale, la BMW era semplicemente superba. La pista è molto più accidentata di un tempo e quindi è stata un po' più difficile da guidare rispetto al passato. Forse mi sembra così solo perché non vengo qui da qualche anno".

"Beh, che dire! Tutti i miei sogni si sono avverati questa settimana", ha commentato entusiasta il team principal Faye Ho dopo la perfetta prestazione del suo pupillo. "Tornare a Macao, il mio paese natale, con la mia squadra, guidare ogni sessione e poi conquistare la vittoria: non poteva andare meglio di così. Ringrazio il team per tutto il duro lavoro che ha reso possibile tutto questo".

"Pete ha guidato in modo fantastico per tutta la settimana. È un vero peccato che Michael abbia avuto un problema ai freni. Sono convinto che avremmo potuto arrivare primi e secondi senza quel problema, ma quest'anno non è andata così. Josh ha davvero impressionato tutti per il suo atteggiamento in gara e per i suoi progressi. Credo che con un po' più di esperienza in pista avrebbe potuto lottare per il podio".

GP motociclistico di Macao, risultati, 18/11/2023

1° Peter Hickman (GB), 12 giri in 29:16.090 min. 2° Davey Todd (GB), 28.989 sec. 3° David Datzer (D), +30.809 sec. 4° Josh Brookes (AUS), tutte BMW. 5° Rob Hodson (GB), Honda. 6° Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7° Paul Jordan (GB), BMW. 8° Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9° Michael Evans (GBM), Suzuki. 10° Sam West (GB), BMW. Inoltre: 15° Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Giro più veloce: Hickman in 2:24.487 min.