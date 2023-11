Peter Hickman dá ao chefe de equipa uma vitória emocionante em casa

Peter Hickman já deu uma ou duas vitórias à sua chefe de equipa Faye Ho nas corridas do Troféu Turista. Agora, o britânico também venceu o Grande Prémio de Motociclismo de Macau, no seu antigo país natal.

Peter Hickman já venceu o Grande Prémio de Macau de Motociclismo por três vezes, a última das quais em 2018. Depois do seu melhor tempo na qualificação, em que deixou para trás o seu compatriota britânico Davey Todd e o vencedor finlandês do ano passado, Erno Kostamo, foi mais uma vez o primeiro candidato à vitória este ano. Apesar de ter sido empurrado para o papel de favorito, o piloto da BMW manteve a calma na cidade natal da sua chefe de equipa, Faye Ho.

A corrida começou às 08:48, hora local, e os dois companheiros de equipa Peter Hickman e Michael Rutter (FHO Racing BMW Motorrad) estavam lado a lado na primeira volta, mas após um acidente de Brian McCormack, no qual Nadieh Schoots também esteve envolvido, os organizadores decidiram abandonar a corrida.

Após o recomeço, foi novamente Hickman que liderou o grupo, mas Davey Todd estava no seu encalço. Rutter seguia em terceiro lugar e o terceiro piloto da FHO, o australiano Josh Brookes, tinha feito uma boa partida do 13º lugar da grelha para assumir a quinta posição. Para Rutter, que é o piloto de motociclismo mais bem sucedido de todos os tempos com nove vitórias em Macau, a 55ª edição da corrida por convite terminou após a primeira volta.

De volta em volta, Hicky conseguiu aumentar a sua vantagem sobre os seus perseguidores. Após doze voltas, ele tinha quase meio minuto de vantagem sobre Todd. Embora tenha sido o quarto triunfo na capital do jogo da China para o atual piloto de estrada mais rápido do mundo, depois de 2015, 2016 e 2018, a equipa FHO Racing BMW Motorrad e o seu chefe de equipa ficaram muito satisfeitos por conquistar a vitória pela primeira vez.

Foi também uma boa corrida para Brooks no Circuito da Guia, com 6,12 quilómetros. O bicampeão do Campeonato Britânico de Superbike estava em segundo lugar até à metade da corrida, quando foi batido por um forte David Datzer. No entanto, ficou mais do que satisfeito com o quarto lugar.

"Ser o primeiro em todas as sessões e vencer a corrida na cidade natal de Faye é algo especial", disse Hickman, referindo-se ao seu fim de semana perfeito. "O pessoal das boxes fez um trabalho absolutamente fantástico, o BMW estava simplesmente soberbo. A pista é muito mais acidentada do que costumava ser e, por isso, foi um pouco mais difícil de conduzir em comparação com o passado. Talvez me pareça assim porque já não venho cá há alguns anos."

"Bem, o que é que posso dizer! Esta semana, todos os meus sonhos se tornaram realidade", disse a directora da equipa, Faye Ho, após o desempenho perfeito do seu pupilo. "Regressar a Macau, o meu país natal, com a minha própria equipa, liderar todas as sessões e depois vencer - não podia ter corrido melhor. Agradeço à equipa por todo o trabalho árduo que tornou isto possível."

"O Pete esteve a rodar de forma fantástica toda a semana. É uma pena que o Michael tenha tido o problema com os travões. Estou convencido de que podíamos ter terminado em primeiro e segundo sem esse problema, mas não era para ser este ano. O Josh impressionou toda a gente com a sua atitude na corrida e com o seu progresso. Penso que com um pouco mais de experiência em pista ele poderia estar a lutar pelo pódio."

GP de Macau de motociclismo, resultado, 18/11/2023

1º Peter Hickman (GB), 12 voltas em 29:16.090 min. 2º Davey Todd (GB), 28.989 seg. 3º David Datzer (D), +30.809 seg. 4º Josh Brookes (AUS), todos BMW. 5º Rob Hodson (GB), Honda. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Paul Jordan (GB), BMW. 8º Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9º Michael Evans (GBM), Suzuki. 10º Sam West (GB), BMW. Também: 15º Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Volta mais rápida: Hickman em 2:24.487 min.