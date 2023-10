Chase Sexton : changement chez KTM et remerciements à Honda

Aux États-Unis, l'année de motocross et de supercross est terminée. Quelques as de haut niveau se rendent en Europe pour le Motocross des Nations (MXoN), qui se déroulera le week-end prochain à Ernee en France. En France, Chase Sexton sera définitivement absent. La star de Honda est en contact depuis des mois avec Red Bull-KTM et devrait à l'avenir partir à la chasse au titre pour les Autrichiens en Amérique. Mais l'engagement officiel manquait jusqu'à présent des deux côtés.

L'homme de l'Illinois a toutefois baissé son pantalon pour la première fois. Sur son compte de médias sociaux, Sexton a longuement remercié son ancien employeur, Honda, pour ces quatre années fantastiques.

"Mec, c'était une course folle avec la famille Honda. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, deux titres en supercross 250, un titre en supercross 450 et des tonnes de souvenirs qui me resteront toute ma vie", se souvient le pilote de 24 ans. "Piloter pour HRC Honda a toujours été un rêve pour moi. Avoir fait de cela une réalité, c'est vraiment quelque chose de spécial".

Sexton était sous contrat avec Geico-Honda depuis 2017, puis avec l'équipe d'usine. Il a remporté son premier titre en 2019.

Sexton exulte : "Merci à chacun et à tous les membres de mon équipe qui ont rendu mes quatre années si spéciales !"

Sexton avait remporté pour Honda le premier titre en 450 cm3 depuis Ricky Carmichael en 2003. Sexton a toutefois été désenchanté en 2023 par Chad Lawrence, qui est passé à la catégorie 450. Honda le considère également comme une action d'avenir - avec son frère "Hunta" Lawrence.