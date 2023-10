Chase Sexton: passaggio a KTM e ringraziamenti a Honda

Negli Stati Uniti l'anno del motocross e del supercross è finito. Alcuni fuoriclasse si recano in Europa per il Motocross delle Nazioni (MXoN), che si svolgerà il prossimo fine settimana a Ernee, in Francia. In Francia mancherà sicuramente Chase Sexton. La stella della Honda è stata legata alla Red Bull-KTM per mesi e dovrebbe andare a caccia di titoli per gli austriaci in America in futuro. Ma finora non c'è stato alcun impegno ufficiale da parte di entrambe le parti.

Tuttavia, l'uomo dell'Illinois ha abbassato i pantaloni per la prima volta. Sul suo account di social media, Sexton ha ringraziato dettagliatamente il suo ex datore di lavoro Honda per i quattro anni fantastici.

"Ragazzi, è stato un viaggio incredibile con la famiglia Honda. Ci sono stati molti alti e bassi, due titoli Supercross 250cc, un titolo Supercross 450cc e tonnellate di ricordi che rimarranno con me per tutta la vita", ha dichiarato il 24enne. "Correre per HRC Honda è sempre stato un sogno per me. Averlo realizzato è davvero speciale".

Sexton era sotto contratto con Geico-Honda dal 2017 e successivamente è entrato a far parte del team ufficiale. Si è assicurato il suo primo titolo nel 2019.

Sexton esulta: "Grazie a tutti e a tutti i membri del mio team che hanno reso i miei quattro anni così speciali!".

Sexton aveva vinto il primo titolo 450cc per la Honda con Ricky Carmichael nel 2003. Ma Sexton è stato deluso da Chad Lawrence nel 2023, che è passato alla classe 450cc. Anche Honda lo considera un futuro stock, insieme al fratello "Hunta" Lawrence.