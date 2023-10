Chase Sexton: Mudança para a KTM e agradecimentos à Honda

A estrela norte-americana do motocross, Chase Sexton, despediu-se oficialmente da sua empregadora Honda. O anúncio do seu acordo com a Red Bull KTM está para breve.

Nos EUA, o ano do motocross e do supercross terminou. Alguns ases de topo viajam para a Europa para o Motocross das Nações (MXoN), que se realiza no próximo fim de semana em Ernee, França. Em França, Chase Sexton vai estar definitivamente ausente. A estrela da Honda tem estado ligada à Red Bull-KTM há meses e é suposto ir à caça de títulos para os austríacos na América no futuro. Mas até agora não houve nenhum compromisso oficial de nenhuma das partes.

No entanto, o homem de Illinois baixou agora as calças pela primeira vez. Na sua conta nas redes sociais, Sexton agradeceu detalhadamente ao seu antigo empregador, a Honda, pelos quatro grandes anos.

"Foi uma grande viagem com a família Honda. Houve muitos altos e baixos, dois títulos de Supercross de 250cc, um título de Supercross de 450cc e toneladas de memórias que ficarão comigo para sempre", recordou o piloto de 24 anos. "Pilotar para a HRC Honda sempre foi um sonho para mim. Tornar isso realidade é realmente especial."

Sexton estava sob contrato com a Geico-Honda desde 2017, juntando-se mais tarde à equipa de fábrica. Garantiu o seu primeiro título em 2019.

Sexton aplaude: "Obrigado a todos e a todos os membros da minha equipa que tornaram os meus quatro anos tão especiais!"

Sexton ganhou o primeiro título de 450cc para a Honda com Ricky Carmichael em 2003. Mas Sexton foi desencantado por Chad Lawrence em 2023, que subiu para a classe 450cc. A Honda também o considera como um futuro stock - juntamente com o seu irmão "Hunta" Lawrence.