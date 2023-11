Triple triomphe pour Toyota à domicile

Le Toyota Gazoo Racing World Rally Team a réalisé un triplé au Rallye du Japon sur ses terres et a conclu une saison réussie avec style, Elfyn Evans devant Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä

Il s'agit de la troisième victoire d'Evans et de son copilote Scott Martin cette saison et de la neuvième pour Toyota sur les 13 rallyes disputés cette année. Toyota s'était déjà assuré le titre de constructeur lors de la 11e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC) au Chili. Rovanperä et Jonne Halttunen ont remporté leur deuxième titre assuré de pilote et de copilote lors de l'avant-dernière épreuve, le Rallye d'Europe centrale.

Il s'agissait de la deuxième visite du WRC sur les routes asphaltées techniques et exigeantes des montagnes des préfectures d'Aichi et de Gifu autour de Toyota City. Une forte pluie a considérablement augmenté le défi lors de la première journée complète du rallye le vendredi et c'est là qu'Evans a posé les bases de sa victoire.

Deux meilleurs temps sous une pluie battante le vendredi matin lui ont permis de prendre près d'une minute et 50 secondes d'avance sur ses coéquipiers lorsque leurs rivaux ont été en difficulté. Samedi et dimanche, les conditions étaient encore plus changeantes et glissantes, mais Evans a habilement réussi à s'imposer les deux jours. Martin et lui ont donc également terminé deuxièmes du championnat.

Ogier était proche du rythme d'Evans au départ, mais il a perdu un peu de terrain après avoir heurté une barrière vendredi après-midi, tandis que Rovanperä a dû faire face à certaines des conditions les plus difficiles au début. Moins de 20 secondes les séparaient après vendredi, mais tous deux ont décidé de se concentrer sur la maximisation du résultat de l'équipe plutôt que sur leurs propres positions dans ces conditions difficiles.

Ogier et son copilote Vincent Landais ont terminé le rallye à 1:17,7 minutes et ont décroché leur quatrième podium de leur saison partielle, après trois victoires en début d'année. Rovanperä, qui a décroché son huitième podium et le douzième top quatre de sa saison régulière, était encore à 28,8 secondes.

Le pilote du TGR WRC Challenge Program, Takamoto Katsuta, a de nouveau impressionné sur ses routes natales. Ses espoirs d'un deuxième podium consécutif au Rallye du Japon ont été anéantis par un tête-à-queue et un contact dans les conditions extrêmes de la première décision du vendredi, lui faisant perdre plus de cinq minutes, mais il s'est battu pour revenir avec une vitesse exceptionnelle : il a été le pilote le plus rapide pendant le reste de l'épreuve. Il a réalisé dix meilleurs temps, soit plus que n'importe qui d'autre. Jusqu'à l'arrivée, il s'est hissé à la cinquième place du classement général, à seulement 20 secondes de la quatrième place.

Jari-Matti Latvala (chef d'équipe) : "C'est vraiment une fin de saison fantastique pour nous, avec une triple victoire chez nous au Japon. C'est vraiment un résultat de rêve. Nous sommes venus ici avec un objectif, celui de remporter la victoire, et nous avons finalement occupé toutes les marches du podium. C'était aussi formidable de voir Taka remonter à la cinquième place. C'est tout ce que nous pouvions attendre d'un week-end aussi exigeant que celui-ci. Nos pilotes ont tous fait du bon travail pour obtenir le meilleur résultat possible pour l'équipe et terminer la saison en beauté. Je suis vraiment heureux pour tous les membres de l'équipe qui ont fait un travail fantastique cette année".

Kalle Rovanperä : "C'est un sentiment incroyable en ce moment. Pour l'équipe, c'est un résultat de rêve d'avoir trois voitures sur le podium au Japon. C'est incroyable que nous ayons réussi cela ce week-end dans des conditions aussi difficiles. Je pense que l'équipe a prouvé une fois de plus que nous pouvons être constants et rapides. Je suis également très fier de Taka, car il a si bien conduit et j'ai été très heureux de ses temps. L'ambiance de cette semaine était si bonne avec tant de fans : c'était agréable de voir les gens apprécier le rallye et nous encourager. C'était vraiment cool de terminer la saison, surtout de monter sur le podium avec un résultat d'équipe comme celui-ci".

Vainqueur Elfyn Evans : "C'est vraiment bien d'être à nouveau sur la plus haute marche du podium, et encore plus quand c'est un triplé pour l'équipe. C'est un résultat fantastique et nous n'aurions pas pu imaginer un bien meilleur événement à la maison pour Toyota, donc je suis vraiment satisfait. Le week-end a été long et difficile. Vendredi, nous avons connu des conditions exceptionnellement difficiles, dont nous sommes sortis avec une bonne avance. Depuis, gérer le retard au lieu de mettre les pleins gaz a été un tout autre défi, mais au final, je suis très heureux d'y être parvenu. Félicitations à l'équipe : ce fut une saison incroyable, la voiture était formidable et je suis vraiment fier et heureux pour tout le monde".

Sébastien Ogier : "C'est formidable de faire partie de ce résultat. Je voulais vraiment venir ici et aider l'équipe à obtenir un résultat de rêve. A mon avis, l'objectif principal était simplement de remporter la victoire. C'est donc fantastique d'obtenir un podium complet, et c'est peut-être même plus qu'un résultat de rêve. Les conditions ont apporté de grandes surprises tout au long du week-end. Nous nous attendions à un départ difficile le vendredi et de nombreux pilotes ont fait des erreurs ou perdu du temps, nous y compris. Ensuite, nous avons réalisé que nous étions en position de force pour réaliser le triplé pour l'équipe, et mon objectif était de ramener ce résultat à la maison, mais ce n'est jamais facile dans des conditions glissantes et difficiles comme celles-ci. J'espère que toute l'équipe savoure ce moment : Ils le méritent vraiment, alors merci à eux". (Toyota)

Classement final après 22 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J), Peugeot + 22:22,7

Classement final du championnat du monde des pilotes après 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33