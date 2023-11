Triplo trionfo per la Toyota nella gara di casa

Il Toyota Gazoo Racing World Rally Team ha ottenuto una doppietta sulle strade di casa al Rally del Giappone per concludere una stagione di successo in grande stile, con Elfyn Evans davanti a Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä.

Per Evans e il copilota Scott Martin, la vittoria è la terza della stagione e la nona per Toyota su 13 rally quest'anno. Toyota si era già assicurata il titolo costruttori all'undicesima prova del Campionato Mondiale Rally (WRC) in Cile. Rovanperä e Jonne Halttunen hanno vinto i loro secondi titoli piloti e copiloti al penultimo evento, il Central Europe Rally.

Questa è stata la seconda visita del WRC alle tecniche e impegnative strade asfaltate nelle montagne delle prefetture di Aichi e Gifu intorno a Toyota City. La pioggia battente ha aumentato notevolmente la sfida nella prima giornata di rally di venerdì ed è stato qui che Evans ha posto le basi per la sua vittoria.

I due tempi più veloci ottenuti sotto la pioggia battente di venerdì mattina gli hanno permesso di ottenere un vantaggio di quasi un minuto e 50 secondi sui suoi compagni di squadra quando i loro rivali si sono trovati in difficoltà. Sabato e domenica le condizioni sono state più mutevoli e scivolose, ma Evans è riuscito abilmente a conquistare la vittoria in entrambe le giornate. Di conseguenza, lui e Martin si sono piazzati al secondo posto in campionato.

Ogier era vicino al ritmo di Evans all'inizio, ma ha perso terreno dopo il contatto con una barriera nel pomeriggio di venerdì, mentre Rovanperä ha dovuto affrontare alcune delle condizioni più difficili alla partenza. I due erano a meno di 20 secondi di distanza dopo il venerdì, ma entrambi hanno scelto di concentrarsi sulla massimizzazione del risultato di squadra piuttosto che sulle proprie posizioni nelle difficili condizioni.

Ogier e il copilota Vincent Landais hanno concluso il rally con un ritardo di 1:17,7 minuti, conquistando il loro quarto podio stagionale dopo le tre vittorie dell'anno precedente. Rovanperä si è piazzato a 28,8 secondi di distanza, ottenendo l'ottavo podio e il dodicesimo risultato tra i primi quattro della sua stagione.

Il pilota del TGR WRC Challenge Programme Takamoto Katsuta ha ancora una volta impressionato sulle strade di casa. Le sue speranze di conquistare il secondo podio consecutivo al Rally del Giappone si sono infrante a causa di un testacoda e di un contatto nelle condizioni estreme della prima decisione di venerdì, perdendo più di cinque minuti, ma ha reagito con un ritmo eccezionale: è stato il pilota più veloce per il resto dell'evento. Con dieci tempi veloci, ha fatto registrare il maggior numero di punteggi più veloci di chiunque altro. Al termine della gara, ha conquistato il quinto posto assoluto, a soli 20 secondi dal quarto posto.

Jari-Matti Latvala (Team Principal): "È un finale di stagione davvero fantastico per noi, con una doppietta in Giappone. È davvero un risultato da sogno. Siamo venuti qui con un unico obiettivo, vincere, e alla fine abbiamo conquistato ogni gradino del podio. È stato anche bello vedere Taka lottare per risalire fino al quinto posto. Non potevamo aspettarci di più da un weekend così impegnativo. I nostri piloti hanno fatto tutti un ottimo lavoro per ottenere il miglior risultato possibile per la squadra e per concludere così bene la stagione. Sono davvero felice per tutti i membri del team che hanno svolto un lavoro fantastico quest'anno".

Kalle Rovanperä: "È una sensazione incredibile. È un risultato da sogno per la squadra avere tre auto sul podio in Giappone. È incredibile che siamo riusciti a farlo questo fine settimana in condizioni così difficili. Credo che la squadra abbia dimostrato ancora una volta che possiamo essere costanti e veloci. Sono anche molto orgoglioso di Taka, perché ha guidato molto bene e sono stato molto contento dei suoi tempi. Questa settimana l'atmosfera era davvero buona, con così tanti fan: è stato bello vedere la gente che si godeva il rally e faceva il tifo per noi. È stato un finale di stagione davvero bello, soprattutto salire sul podio con un risultato di squadra come questo".

Il vincitore Elfyn Evans: "È davvero bello tornare sul gradino più alto del podio, e lo è ancora di più quando si tratta di una doppietta per la squadra. È un risultato fantastico e non avremmo potuto immaginare un evento migliore in casa Toyota, quindi sono molto soddisfatto. È stato un weekend lungo e difficile. Venerdì abbiamo avuto condizioni eccezionalmente difficili, dalle quali siamo usciti con un grande vantaggio. Da allora è stata una sfida completamente diversa gestire il distacco invece di andare a tutto gas, ma alla fine sono molto contento di avercela fatta. Congratulazioni alla squadra: è stata una stagione incredibile, la macchina è stata fantastica e sono davvero orgoglioso e felice per tutti".

Sébastien Ogier: "È una bella sensazione partecipare a questo risultato. Volevo davvero venire qui e aiutare la squadra a raggiungere un risultato da sogno. A mio avviso, l'obiettivo principale era semplicemente quello di ottenere la vittoria. Quindi ottenere un podio pieno è fantastico e forse anche più di un risultato da sogno. Le condizioni hanno riservato grandi sorprese nel corso del weekend. Ci aspettavamo una partenza difficile il venerdì e molti piloti hanno commesso errori o perso tempo, compresi noi. Poi ci siamo resi conto che eravamo in una posizione forte per ottenere la doppietta per la squadra e il mio obiettivo era portare a casa questo risultato, ma non è mai facile in condizioni scivolose e difficili come queste. Spero che tutta la squadra si goda questo momento: Se lo meritano davvero, quindi grazie a loro!". (Toyota)

Classifica finale dopo 22 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Classifica finale del Campionato del mondo piloti dopo 13 gare Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33