Triplo triunfo para a Toyota na corrida em casa

A equipa Toyota Gazoo Racing World Rally Team conseguiu um dois-três no Rali do Japão, em casa, para terminar uma época de sucesso em grande estilo, com Elfyn Evans à frente de Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä

Para Evans e o copiloto Scott Martin, a vitória é a terceira da época e a nona da Toyota em 13 ralis disputados este ano. A Toyota já tinha assegurado o título de construtores na 11ª ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) no Chile. Rovanperä e Jonne Halttunen conquistaram os seus segundos títulos de pilotos e co-pilotos na penúltima prova, o Rali da Europa Central.

Esta foi a segunda visita do WRC às técnicas e exigentes estradas de alcatrão nas montanhas das províncias de Aichi e Gifu, em redor da cidade de Toyota. A chuva intensa aumentou significativamente o desafio no primeiro dia completo de rali na sexta-feira e foi aqui que Evans lançou as bases para a sua vitória.

Os dois tempos mais rápidos sob chuva extrema na manhã de sexta-feira deram-lhe uma vantagem de quase um minuto e 50 segundos sobre os seus companheiros de equipa quando os seus rivais tiveram problemas. No sábado e no domingo, as condições eram mais instáveis e escorregadias, mas Evans conseguiu habilmente conquistar a vitória em ambos os dias. Como resultado, ele e Martin também terminaram em segundo lugar no campeonato.

Ogier estava perto do ritmo de Evans no início, mas perdeu algum terreno após o contacto com uma barreira na tarde de sexta-feira, enquanto Rovanperä teve de enfrentar algumas das condições mais difíceis no início. Estavam separados por menos de 20 segundos depois de sexta-feira, mas ambos optaram por se concentrar em maximizar o resultado da equipa em vez das suas próprias posições nas condições difíceis.

Ogier e o copiloto Vincent Landais terminaram o rali com 1:17,7 minutos de atraso, conquistando o seu quarto pódio da época, depois de três vitórias no início do ano. Rovanperä ficou a 28,8 segundos de distância, conquistando o seu oitavo pódio e o décimo segundo resultado entre os quatro primeiros da sua consistente época.

O piloto do Programa TGR WRC Challenge, Takamoto Katsuta, voltou a impressionar nas estradas da sua terra. As suas esperanças de um segundo pódio consecutivo no Rali do Japão foram destruídas por um pião e contacto nas condições extremas da primeira decisão de sexta-feira, perdendo mais de cinco minutos, mas ele recuperou com um ritmo excecional: foi o piloto mais rápido durante o resto do evento. Com dez tempos mais rápidos, estabeleceu mais marcas rápidas do que qualquer outro. No final, tinha lutado para chegar ao quinto lugar da geral, a apenas 20 segundos do quarto lugar.

Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): "Este é um final de época fantástico para nós, com um dois-três em casa, no Japão. É realmente um resultado de sonho. Viemos aqui com um único objetivo, vencer, e no final subimos a todos os degraus do pódio. Também foi ótimo ver o Taka lutar para regressar ao quinto lugar. Não podíamos esperar mais de um fim de semana tão exigente como este. Todos os nossos pilotos fizeram um excelente trabalho para alcançar o melhor resultado possível para a equipa e para terminar a época com tanto sucesso. Estou muito feliz por todos os elementos da equipa que fizeram um trabalho fantástico este ano."

Kalle Rovanperä: "É uma sensação incrível neste momento. É um resultado de sonho para a equipa ter três carros no pódio no Japão. É espantoso que tenhamos conseguido fazê-lo este fim de semana em condições tão difíceis. Penso que a equipa provou mais uma vez que podemos ser consistentes e rápidos. Também estou muito orgulhoso do Taka, pois ele conduziu tão bem e fiquei muito satisfeito com os seus tempos. O ambiente foi muito bom esta semana, com tantos fãs: foi bom ver as pessoas a desfrutar do rali e a torcer por nós. Foi um final de temporada muito bom, especialmente por estar no pódio com um resultado de equipa como este."

Vencedor Elfyn Evans: "É muito bom estar de volta ao degrau mais alto do pódio, e ainda mais quando se trata de um dois-três para a equipa. É um resultado fantástico e não podíamos ter imaginado um evento melhor em casa para a Toyota, por isso estou muito satisfeito. Foi um fim de semana longo e difícil. Na sexta-feira tivemos condições excecionalmente difíceis, das quais saímos com uma grande vantagem. Desde então, tem sido um desafio completamente diferente gerir a diferença em vez de ir a todo o gás, mas no final estou muito contente por o ter conseguido. Parabéns à equipa: tem sido uma época incrível, o carro tem estado ótimo e estou muito orgulhoso e feliz por todos."

Sébastien Ogier: "É ótimo fazer parte deste resultado. Queria muito vir aqui e ajudar a equipa a alcançar um resultado de sonho. Na minha opinião, o principal objetivo era simplesmente conseguir a vitória. Por isso, conseguir um pódio completo é fantástico e talvez até mais do que um resultado de sonho. As condições trouxeram algumas grandes surpresas ao longo do fim de semana. Esperávamos um início difícil na sexta-feira e muitos pilotos cometeram erros ou perderam tempo, incluindo nós. Depois, apercebemo-nos de que estávamos numa posição forte para conseguir os dois ou três pontos para a equipa e o meu objetivo era trazer este resultado para casa, mas nunca é fácil em condições escorregadias e difíceis como estas. Espero que toda a equipa desfrute deste momento: Eles merecem-no mesmo, por isso, obrigado a todos!" (Toyota)

Classificação final após 22 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Classificação final do Campeonato do Mundo de Pilotos após 13 corridas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33