Brands Hatch: Halber Punkt entscheidet Meisterschaft

Das Saisonfinale der British Superbikes 2023 in Brands Hatch hätte wohl spektakulärer nicht verlaufen können. Ein halber Punkt lag nach 33 Rennen in diesem Jahr zwischen den ersten beiden Plätzen.

Dabei hatte die Meisterschaft beim vorletzten Event in Donington Park eine dramatische Wende genommen. Die beiden Ducati-Piloten Glenn Irwin und Tommy Bridewell erlebten auf der Superbike-WM-Piste vor zwei Wochen ein schwarzes Wochenende, das Yamaha-Pilot Kyle Ryde zurück in den Titelkampf brachte, obwohl Irwin und Bridewell zuvor mächtig Punkte Vorsprung hatten.

Beim Finale der BSB in Brands Hatch gelang Ryde dann im ersten Rennen der Sieg und ein weiterer Schritt in Richtung der Top-2. Da Bridewell und Irwin die Plätze 3 und 4 belegten, ging Bridewell mit 10,5 Punkten Vorsprung auf seinen Ducati-Teamkollegen in den finalen Renntag am Sonntag, wo noch zwei Rennen anstanden und ingesamt 70 Punkte zu vergeben waren. Ryde war 27 Zähler dahinter auf Position 3.

Der Sonntag auf dem 3,908 km langen Berg-und-Tal-Kurs stand dann jedoch im Zeichen der beiden Spitzenreiter. Irwin sicherte sich am Vormittag seinen neunten und am Nachmittag den zehnten Sieg der Saison. Doch die Entscheidung in der Meisterschaft fiel erst in der letzten Runde des letzten Rennens in diesem Jahr – zu Gunsten seines Teamkollegen.

Bridewell holte in den beiden abschließenden Läufen den zweiten Platz und mit dem Manöver gegen Yamaha-Konkurrent Ryde in der letzten Runde den Titel in der hochrangigen Superbike-Meisterschaft. Bridewell feierte 2023 acht Siege und elf weitere Podestplätze und triumphierte gegenüber Irwin mit einem Vorsprung von nur 0,5 Punkten.

Bridewell widmete diesen Titel seinem verstorbenen Bruder Ollie und dem vor einem Monat gestorbenen Teamchef Paul Bird. «Alles, was ich in meinem Leben tue, widme ich meinem Bruder. An dem Tag, als ich Ollie verloren habe, versprach ich ihm, dass ich Britischer Meister werde und heute ist dieser Tag gekommen», erklärte Bridewell nach seinem größten Karriereerfolg.

«Ich habe größten Respekt vor Glenn, er hat aus mir das beste und schlimmste herausgeholt und er hat mir mehr Druck gemacht, als es jemals ein Teamkollege gemacht hat. Er ist ein unglaublicher Fahrer und weiß ganz sicher, wie man ein Bike bewegt», so der Ducati-Star. «Hier zu stehen und behaupten zu können, dass ich endlich die BSB gewonnen habe, es ist einfach nicht zu fassen. Danke an das Team, danke an alle, die mich unterstützen und hoffentlich ist es erst der Anfang. Ich bin völlig sprachlos.»

BSB-Endstand nach 33 Rennen:

1. Bridewell, Ducati, 455 Punkte

2. Glenn Irwin, Ducati, 354,5

3. Ryde, Yamaha, 422

4. Jackson, Kawasaki, 376,5

5. Haslam, BMW, 369

6. O'Halloran, Yamaha, 365,5

7. Brookes, BMW, 340

8. Vickers, Yamaha, 306

9. Iddon, Ducati, 306

10. Kennedy, Yamaha, 175



