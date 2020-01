Dakar Auto

Dakar 2020: Deutsches X-raid-Team ist startklar

Zahlen und Fakten rund um das X-raid Team bei der Erstausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien, Stéphane Peterhansel peilt den 14. Sieg an, Carlos Sainz den dritten.

Der Countdown läuft und der Start der Rallye Dakar 2020 in Saudi Arabien steht quasi vor der Tür. Am Samstag fahren die Teilnehmer über das Startpodium in Dschidda (Jeddah), einen Tag später starten sie in die erste Etappe. Das komplette X-raid Team ist vor Ort und hat bereits die Service- und Rennfahrzeuge aus dem Hafen abgeholt.

Bis zum Start gibt es für alle Beteiligten noch viel zu tun. Die Mechaniker checken alle Rennfahrzeuge gründlich durch. Die Piloten absolvierten zudem heute einen kurzen Shakedown. Die technischen und administrativen Checks erledigt das X-raid Team morgen gegen 8 Uhr Ortszeit.

Zahlen und Fakten rund um das X-raid Team

7 Mini Wüstenrenner sind mit X-raid am Start:

* 2 Mini JCW Buggy (Peterhansel und Sainz)

* 4 Mini JCW Rally

* 1 Mini ALL4 Racing

Insgesamt treten aber bei der Dakar 9 Mini an

11 Servicetrucks und 9 Serviceautos transportierten die Teammitglieder von Biwak zu Biwak

Das X-raid Team umfasst insgesamt über 90 Personen

Das Fahreraufgebot besteht aus 10 Nationen

Im gesamten Team sind 18 Nationen vertreten