Nasser Al-Attiyah gewinnt die Rallye Andalusien.

Nasser Al-Attiyah siegte in Andalusien

Der dreifache Sieger der Rallye Dakar, Nasser Al-Attiyah, setzte sich bei der Rallye Andalusien nach vier anstrengenden Tagen bei der südspanischen Generalprobe für die Rallye Dakar 2021 durch.

Der äußerst erfahrene Tausendsasa aus Katar gewann im Toyota Hilux 2:14 Minuten vor dem einheimischen Carlos Sainz im Mini Buggy und 10:31 Minuten vor seinem Teamkollegen Yazeed Al-Rajhi mit seinem deutschen Beifahrer Dirk von Zitzewitz.

Al-Attiyah holte sich auf allen vier Etappen einen Podiumsplatz und am zweiten Tag einen entscheidenden Sieg. «Wir haben viele Dinge getestet, die uns bei der nächsten Dakar helfen werden. Jetzt freuen wir uns auf die Dakar, wo wir gewinnen wollen», sagte Nasser Al-Attiyah.

Der zweite Platz ging an den diesjährigen Dakar-Sieger und Lokal-Matador Carlos Sainz, der die Rallye in seiner spanischen Heimat mit einem Etappensieg am 220 Kilometer langen Finaltag beendete. Hinter dem Dritten Al-Rajhi folgte der 13-fache Dakar-Rekordsieger Stéphane Peterhansel im Mini Rally auf Rang vier.

Der Amerikaner Mitch Guthrie Jr., ein Mitglied des Red Bull Offroad Junior Teams, gewann die letzte Side-by-Side-Etappe (SxS) und belegte den dritten Gesamtrang in dieser Kategorie.

Kevin Hansen (S) und Seth Quintero (USA) beeindruckten bei ihrem ersten Rallye-Raid-Wettbewerb. Hansen fuhr mit seinem OT3 auf den vierten Gesamtrang, während der 18-jährige Quintero auf der vierten Etappe einen Podiumsplatz belegte.

«Heute hatten wir eine sehr, sehr gute Prüfung. Wir haben wirklich versucht, am Anfang zu pushen und etwas Geschwindigkeit zu erreichen. Wir hatten einen schwierigen Moment mit der Navigation, aber insgesamt haben wir einen großartigen Rhythmus beibehalten», sagte Kevin Hansen.