Nasser Al-Attiyah: «Es ist noch alles möglich»

Der Katarer Nasser Al-Attiyah hat bei der 43. Rallye Dakar beim saudi-arabischen Nachbarn auf seinen vierten Triumph und den zweiten Erfolg von Toyota noch nicht aufgeben.

Nasser Al-Attiyah hat nach den Problemen auf der neunten Etappe mit drei Reifenpannen mit dem Toyota Hilux und den inzwischen auf 17:50 Minuten gewachsenen Rückstand zum Spitzenreiter Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) in den Modus «die Hoffnung stirbt zuletzt» umgeschaltet. Al-Attiyah kennt die Rallye Dakar genau, er war seit 2007 immer am Start und hat seitdem 40 Bestzeiten erzielt. Seine Hoffnung sind die noch drei offenen Entscheidungen über noch 1.078 km auf Bestzeit.

Bei dieser Rallye Dakar befürchtete Nasser Al-Attiyah häufig Reifenpannen am Steuer seines Toyota Hilux, insbesondere gegen seine Konkurrenten, die am Steuer ihres Buggys weniger betroffen waren. Leider hat ihm der Dienstag Recht gegeben und an einem einzigen Tag drei Pannen erlitten, während sein Rivale Nr. 1, Stéphane Peterhansel, keine erlitten hat. Der Toyota-Fahrer verliert zwölf Minuten auf die erste Bestzeit 2021 von Peterhansel, seit Rückstand steigt auf 17:50 Minuten.

«Wir hatten kein Problem mit der Navigation, aber wir hatten drei Reifenpannen und wir hatten kein Reserverad mehr, also haben wir das Tempo gedrosselt. Stéphane kam an uns vorbei, aber was konnten wir tun? Ich bin nicht enttäuscht, so ist das Leben, ich habe mein Bestes gegeben und bin im Ziel. Aber alles bleibt möglich», erklärte Al-Attiyah.