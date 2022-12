Al-Attiyah: «Die Rallye Dakar ist das größte!»

Der Toyota GR DKR Hilux T1+ ist für die Rallye Dakar startklar, Toyota und Nasser Al-Attiyah sind bereit, den Titel zu verteidigen, das Werksteam mit drei Autos gut gerüstet.

Das härteste Rallye-Raid-Rennen der Welt ist nur noch fünf Tage entfernt ist. Das Dakar-Team von Toyota Gazoo Racing (TGR) ist mit seinen drei GR DKR Hilux T1+-Rallyefahrzeuge im Sea Camp nördlich der saudi-arabischen Stadt Janbu gut vorbereitet. Der nächste Schritt ist ein guter Shakedown, um zu bestätigen, dass alles wie erwartet funktioniert, bevor man die letzten Kontrollen für die Dakar 2023 passiert.

Der 11 km lange Prolog, der zur Festlegung der Startreihenfolge für die erste Etappe dient, beginnt am Nachmittag des 31. Dezember 2022, bevor die Rallye selbst am Neujahrstag 2023 startet. 14 Prüfungen sind erneut die sportlichen Kriterien.

Für TGR bietet die Rallye Dakar 2023 die Gelegenheit, die zuletzt gewonnene Krone zu verteidigen, die der Katarer Nasser Al-Attiyah und sein französischer Beifahrer Mathieu Baumel im GR DKR Hilux T1+ 2022 auf dem ersten Platz nach Hause brachten. Dies war ihr zweiter Sieg für das Toyota-Team und sie streben eine Wiederholung Anfang des neuen Jahres an.

Teamkollege Giniel de Villiers aus Südafrika hat einen der besten Dakar-Rekorde in der Geschichte, nachdem er bisher an zwanzig Rallye Dakar teilgenommen hat. Er gewann den Marathon-Klassiker 2009 und stand sieben weitere Male auf dem Podium. Er ist nur einmal in zwanzig Rallyes außerhalb der Top 10 gelandet und wird ein weiteres solides Ergebnis anstreben, wieder mit Beifahrer Dennis Murphy, ebenfalls aus Südafrika, an seiner Seite.

Für die südafrikanische Paarung Henk Lategan und Beifahrer Brett Cummings waren ihre ersten beiden Rallyes Dakar mehr eine Sammlung von Erfahrungen. Bei ihrem ersten Einsatz im Jahr 2021 verunfallte das Paar während der fünften Etappe der Rallye schwer, was zu einem Schlüsselbeinbruch für Lategan führte. 2022 traten sie wieder an und holten zwei Etappensiege.

Die Dakar 2023 verspricht eine der bisher härtesten zu werden und besteht aus 14 Etappen statt dem Dutzend, das in den letzten Ausgaben die Norm war. Nicht nur das, die Route wagt sich auch weiter in das sogenannte «Empty Quarter» Saudi-Arabiens hinein als je zuvor. Hinzu kommt der Ruhetag, der nach der Rennmitte kommt. Es ist klar, dass die bevorstehende Rallye hart werden wird.

Der Toyota GR DKR Hilux T1+ hat sich seit der letzten Dakar ständig verbessert. Al-Attiyah/Baumel gewannen die erste Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) und De Villiers einen weiteren Titel in der südafrikanischen Rallye-Raid-Meisterschaft, die als eine der Testreihe für das Team dient. Mit Verfeinerungen der Qualität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit des Autos ist das Team zuversichtlich, ein noch besseres Auto gebaut zu haben als das, das das Rennen 2022 gewonnen hat.

Die Route für die kommende Rallye Dakar beginnt am sogenannten Sea Camp an der Nordwestküste Saudi-Arabiens. Sowohl der Prolog als auch Etappe 1 werden von hier aus ausgetragen, bevor Etappe 2 die Rallye zu den atemberaubenden Felsen und Schluchten rund um Alula führt. Als nächstes steht Etappe 3 in Richtung Ha’il an, wo das Biwak drei Tage lang stehen bleibt, bevor es für zwei Tage nach Al Duwadimi verlagert wird. Auf Etappe 8 erreicht die Rallye die saudische Hauptstadt Riad für einen dringend benötigten Ruhetag.

Von hier aus führt die Route weiter in östlicher Richtung nach Haradh, bevor sie für die letzten paar Tage der Veranstaltung ins «Empty Quarter» übergeht. Die diesjährige Marathon-Etappe, bei der die Crews ohne Service unterwegs sind, auch im Biwak, findet gegen Ende statt und kann das Ergebnis der Veranstaltung durchaus verändern.

Die letzten Etappen führen die Crews von Shaybah nach Al-Hofuf und weiter in die Stadt Dammam am Arabischen Golf. Während die letzten drei Etappen der Rallye alle Distanzen unter 200 km aufweisen, warnen die Organisatoren davor, dass diese Etappen sich als die härtesten der Veranstaltung erweisen könnten und dass die Teilnehmer sie aufgrund ihrer relativ kurzen Distanzen nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten.

Die Dakar 2023 endet am 15. Januar 2023 in der Stadt Dammam. Dies ist der erste Besuch der Dakar in der Stadt und auch das erste Mal, dass sich dasüber die gesamte saudi-arabische Landschaft von Küste zu Küste erstreckt.

Glyn Hall, Teamchef der TGR Dakar: «Wir hatten ein atemberaubendes Jahr bis zu dieser Rallye, angefangen mit einem Sieg bei der Dakar im Januar dieses Jahres. Darauf folgten der W2RC-Titel sowie der Gewinn der südafrikanischen Rallye-Raid-Meisterschaft, sodass wir uns sehr gut auf die Rallye Sakar vorbereitet fühlen. Alles, was ich jetzt will, ist, dass die Flagge fällt, damit wir Rallye fahren können, um zu sehen, wie sich unser neuester GR DKR Hilux T1+ gegen die Konkurrenz schlägt.«

Nasser Al-Attiyah: «Die Rallye Dakar ist wirklich das größte! Wir hatten ein großartiges Jahr und haben den allerersten W2RC-Titel gewonnen. Aber wir würden der Liste gerne einen weiteren Dakar-Sieg hinzufügen, und wir sind sicher, dass das Auto gut genug ist, um uns diesen Sieg zu bescheren.»