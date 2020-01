Dakar Moto

Matthias Walkner (KTM/5.): «Habe mein Bestes gegeben»

Red Bull KTM-Werkspilot Matthias Walkner beendete die letzte Etappe der 42. Rallye Dakar von Haradh nach Qiddiyah auf dem zwölften Platz, damit landete der 33-jährige Österreicher auf dem fünften Gesamtrang.

Die Final-Etappe der Rallye Dakar 2020 wurde am Freitag von Veranstalter A.S.O. auf nur noch 167 Kilometer verkürzt und fand damit ein frühes Ende. Matthias Walkner (Red Bull KTM) erreichte mit sechs Minuten Rückstand auf den Etappensieger «Nacho» Cornejo (Honda) das Ziel in Qiddiyah und eroberte sich damit den fünften Gesamtrang hinter Ricky Brabec (Honda), Pablo Quintanilla (Husqvarna), Toby Price (Red Bull KTM) und Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda), wie der chilenische Tagessieger mit vollständigen Namen heißt.

«Als Erstes fühlt es sich wirklich gut an, die Ziellinie zu überqueren, besonders nach einer so schnellen Rallye in einem für uns neuen Land», erklärte der 33-jährige Salzburger. «Ich weiß, dass ich in der ersten Woche, in der ich auch etwas Zeit verloren habe, einige Fehler gemacht habe. Es war sehr schwierig, dies wieder gut zu machen, besonders weil in diesem Jahr so viele Fahrer konkurrenzfähig waren.»

«Das Gute ist aber, dass ich mich die meiste Zeit der Rallye mit meinem Speed und meiner Navigation wohl gefühlt habe», meint der Red Bull KTM-Werkspilot. «Leider kann dir auch bei elf guten Tagen ein schlechter Tag die gesamte Rallye ruinieren. Alles in allem bin ich glücklich, weil ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe und auch das Team mein Motorrad perfekt vorbereitet hatte.»

Dakar 2020: Ergebnis Etappe 12



Pos

Fahrer (Motorrad) Zeit

( hh :mm:ss) Diff

( hh :mm:ss) 1 Ji. Cornejo Florimo (Honda) 01:28:15 2 R. Brabec (Honda) 01:29:08 00:00:53 3 T. Price (KTM) 01:30:40 00:02:25 4 L. Benavides (KTM) 01:31:24 00:03:09 5 P. Quintanilla (Husqvarna) 01:31:38 00:03:23 6 K. Benavides (Honda) 01:32:08 00:03:53 7 A. Metge (Sherco Tvs) 01:32:08 00:03:53 8 F. Caimi (Yamaha) 01:32:29 00:04:14 9 M. Giemza (Husqvarna) 01:32:48 00:04:33 10 A. Short (Husqvarna) 01:33:12 00:04:57 11 S. Howes (Husqvarna) 01:33:40 00:05:25 12 M. Walkner (KTM) 01:34:15 00:06:00 13 S. Svitko (KTM) 01:34:20 00:06:05 14 M. Michek (KTM) 01:34:35 00:06:20 15 J. Cerutti (Husqvarna) 01:34:42 00:06:27 16 J. Barreda Bort (Honda) 01:34:56 00:06:41 17 J. Pedrero Garcia (KTM) 01:35:02 00:06:47 18 J. Mccanney (Yamaha) 01:35:30 00:07:15 19 J. Betriu (KTM) 01:35:43 00:07:28 20 M. Gerini (Husqvarna) 01:36:10 00:07:55 21 A. Maio (Yamaha) 01:37:14 00:08:59 22 R. Faggotter (Yamaha) 01:37:48 00:09:33 23 R. Branch (KTM) 01:38:02 00:09:47 24 B. Melot (KTM) 01:40:40 00:12:25 25 L. Sanz (Gas Gas) 01:41:09 00:12:54 26 S. Lagut (KTM) 01:41:12 00:12:57 27 Hn. Koitha Veettil (Sherco) 01:44:19 00:16:04 28 Cj. Bjerkert (Husqvarna) 01:44:25 00:16:10 29 M. Patrao (KTM) 01:44:37 00:16:22 30 F. Mota (Husqvarna) 01:46:09 00:17:54

Dakar 2020: Stand nach Etappe 12



Pos

Fahrer (Motorrad) Zeit

( hh :mm:ss) Diff

( hh :mm:ss) 1 R. Brabec (Honda) 40:02:36 2 P. Quintanilla (Husqvarna) 40:19:02 00:16:26 3 T. Price (KTM) 40:26:42 00:24:06 4 Ji. Cornejo Florimo (Honda) 40:34:19 00:31:43 5 M. Walkner (KTM) 40:37:36 00:35:00 6 L. Benavides (KTM) 40:40:10 00:37:34 7 J. Barreda Bort (Honda) 40:53:33 00:50:57 8 F. Caimi (Yamaha) 41:45:11 01:42:35 9 S. Howes (Husqvarna) 42:06:37 02:04:01 10 A. Short (Husqvarna) 42:13:16 02:10:40 11 S. Svitko (KTM) 42:16:08 02:13:32 12 A. Metge (Sherco Tvs) 42:35:50 02:33:14 13 R. Faggotter (Yamaha) 42:56:58 02:54:22 14 J. Betriu (KTM) 43:34:34 03:31:58 15 J. Mccanney (Yamaha) 43:45:00 03:42:24 16 J. Pedrero Garcia (KTM) 43:48:09 03:45:33 17 M. Giemza (Husqvarna) 43:54:18 03:51:42 18 L. Sanz (Gas Gas) 44:00:52 03:58:16 19 K. Benavides (Honda) 44:05:07 04:02:31 20 M. Gerini (Husqvarna) 44:10:52 04:08:16 21 R. Branch (KTM) 44:25:56 04:23:20 22 J. Cerutti (Husqvarna) 44:28:36 04:26:00 23 M. Michek (KTM) 44:33:17 04:30:41 24 S. Lagut (KTM) 45:24:21 05:21:45 25 P. Spierings (Husqvarna) 45:53:19 05:50:43 26 M. Engel (KTM) 46:05:45 06:03:09 27 A. Maio (Yamaha) 46:17:57 06:15:21 28 P. Cabrera (KTM) 46:51:54 06:49:18 29 E. Gyenes (KTM) 48:05:07 08:02:31 30 A. Gelazninkas (KTM) 48:18:27 08:15:51