Nach RTL-Aus: Timo Glock steigt jetzt bei Sky ein

Timo Glock bleibt Formel-1-Experte: Er wird 2021 für Sky von der Königsklasse berichten. RTL steigt nach dieser Saison aus der Live-Berichterstattung aus.

Die Rennfahrer und ihre Nebenjobs: Timo Glock bleibt den Formel-1-Fans auch 2021 erhalten. Der BMW-Pilot, der in den vergangenen Jahren als Experte bei RTL fungierte, wechselt zur Saison 2021 zu Sky. Das gab der Pay-TV-Sender am Montag bekannt.

Sky überträgt die Königsklasse ab der kommenden Saison in Deutschland exklusiv, RTL steigt nach dieser Saison nach 30 Jahren aus der Berichterstattung aus.

«Ich versuche, mich an eurem Sky-Pad auszutoben, da habe ich immer neidisch herübergeschaut», scherzte Glock in einer Sky-Pressrunde. «Im Ernst, ich versuche weiterhin, die Formel 1 so zu erklären, dass man es verstehen kann, weil es relativ kompliziert geworden ist», sagte Glock.

Sein persönliches Highlight der aktuellen Saison: «Dass Romain Grosjean aus diesem Auto ausgestiegen ist. Ich dachte, da steigt keiner mehr aus, das muss man ganz oben ansetzen. Der Unfall hat gezeigt, dass das Halo absolut richtig ist.»

Wie es für ihn als Rennfahrer weitergeht, ist offiziell noch offen. Die DTM geht bekanntlich 2021 als Kundensport-Plattform mit GT3-Autos weiter, Audi und BMW sind werksseitig nicht mehr vertreten. Zu seinen Plänen hatte sich Glock zuletzt nicht konkret geäußert.