Zwei Porsche 911: SSR Performance kommt in die DTM

Porsche wird zum permanenten Starter in der DTM 2022! Das Münchner Team SSR Performance hat für die kommende Saison zwei Porsche 911.2 GT3 R in die Traditionsserie eingeschrieben.

Gute Nachrichten für die DTM: Porsche wird 2022 permanent am Start sein: SSR Performance setzt in der kommenden Saison zwei Porsche 911.2 GT3 R ein. Das gab die Tradition-Rennserie am Montag offiziell bekannt. Das Team hatte in der vergangenen Saison mit einem Gaststart auf dem Nürburgring bereits «reingeschnuppert».

Michael Ammermüller konnte unter anderem mit einem Startplatz in der zweiten Reihe das Potenzial des 911-er aufzeigen. Allerdings erwischte der Rennstall ein wildes Wochenende mit zahlreichen Kollisionen, in die auch der eigene Bolide verwickelt war. Anschließend kritisierte Teambesitzer Stefan Schlund die DTM, warnte davor, den Ruf der DTM nicht kaputt zu machen. Trotzdem hat sich das Team für einen permanenten Einsatz entschieden.

Die Fahrer der beiden Porsche, die mit den Startnummern 92 und 94 antreten werden, wird SSR Performance zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Damit sind nun Autos von Audi, Mercedes, Porsche und Lamborghini offiziell für 2022 bestätigt. Auch der Einsatz des neuen BMW M4 GT3 wird erwartet, ebenso eine Fortführung des Engagements von Red Bull, AF Corse und Ferrari. Dann wären sechs Marken permanent am Start.

Schlund freut sich, ein fertiges Paket für die DTM-Saison 2022 präsentieren zu können: «Der Einstieg in die DTM ist für unsere junge Firma von hoher Bedeutung. Umso wichtiger war es für uns, ein schlagkräftiges Line-up mit zwei Fahrzeugen an den Start zu bekommen. Ich denke, die nächsten Wochen und Monate werden sehr spannend. Uns erwartet noch viel Arbeit bis zum Saisonstart in Portimão, jedoch mögen wir Herausforderungen.»

Bei der DTM-Organisation ITR freut man sich über die Einschreibung von SSR Performance: «Die Einschreibungen der Teams für die DTM 2022 entwickeln sich überaus erfreulich. Wir sind auf einem guten Weg, dass wir im kommenden Jahr eine noch spannendere Saison erleben werden», erklärt ITR-Geschäftsführer Benedikt Böhme. «Porsche ist eine legendäre Sportwagen-Marke, SSR Performance glänzt bereits als junges Team mit bemerkenswerten Titeln – gemeinsam steigern sie den Wettbewerbs-Level der DTM und die Attraktivität für die Fans.»

Auch für SSR-Teammanager Mario Schuhbauer ist die Bekanntgabe des DTM-Engagement von SSR Performance, einem exklusiven Automobil-Unternehmen rund um Sportwagen und Oldtimer aller Marken mit Sitz in München, ein Meilenstein. «Für unser junges Unternehmen ist der Einstieg in die hochklassige DTM ein logischer Schritt, mit dem wir uns neuen Herausforderungen stellen und an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen möchten.»

«Porsche in der DTM – was das bedeutet, haben wir schon beim Gaststart in der Eifel gespürt. Von Porsche geht eine große Faszination aus. Und SSR Performance hat sich in kürzester Zeit unter den stärksten GT-Teams etabliert. Das verdient großen Respekt und legt die Messlatte für die DTM 2022 für alle noch höher», so Frederic Elsner, Director Event & Operations der ITR.